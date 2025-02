Vibonese, operazione terzo posto. Prima però bisogna battere la Scafatese in terra campana

Un cammino ancora lungo e che non ha precluso nulla, aprendosi a tutte le possibilità. Il venticinquesimo turno del campionato di Serie D (girone I) è alle porte e potrebbe dare un altro piccolo colpo alle attuali gerarchie di classifica, con la Vibonese soprattutto chiamata a marciare dopo la sconfitta casalinga(tutto sommato inaspettata) di domenica scorsa contro la Nuova Igea Virtus. Una sconfitta peraltro pesante dal momento che nello stesso turno si scontravano Sambiase e Scafatese, con la vittoria dei campani, e che avrebbe permesso ai rossoblù di superare i cugini sambiasini e rimanere appaiati a quota 48 punti proprio con la Scafatese al terzo posto, a meno tre dalla seconda piazza. Una chance sprecata insomma e alla quale porre subito rimedio.

Come arrivano alla partita entrambe le squadre

Il fato del calendario, oltretutto, ha voluto che proprio in questo momento la squadra di Facciolo affrontasse la Scafatese. I rossoblù saranno infatti di scena in terra campana per quello che è (ancora) a tutti gli effetti uno scontro diretto al momento per il terzo posto, dal momento che una vittoria della Vibonese potrebbe riaprire del tutto i giochi. Secondo scontro diretto consecutivo invece per il club del presidente Romano che arriva dal successo esterno in casa del Sambiase, superato in classifica e che allunga a nove la striscia di risultati utili consecutivi dal momento che l’ultima sconfitta risale a più di due mesi fa (8 dicembre) in casa della Nuova Igea Virtus. Si affrontano inoltre le attuali due migliori difese del girone di ritorno con tre gol subiti nelle ultime sette gare. Quindici punti per entrambe inoltre in questa seconda metà di stagione. Tornano a scontrarsi dopo quattro mesi le due compagini, e da quel 23 ottobre tante cose sono cambiate. In quell’occasione allo stadio Luigi Razza fu la Vibonese a imporsi, in maniera anche meritata, per 3-1 grazie alla doppietta di Terranova e al gol di Alagna. proprio quest’ultimo rientra dalla squalifica in campionato che lo aveva costretto a saltare la gara di settimana scorsa.