La Vibonese sul campo della Scafatese per agganciare il terzo posto. Facciolo: «Sarà una partita diversa rispetto a quella dell’andata»

Il venticinquesimo turno del campionato di Serie D (girone I) potrebbe dare un altro scossone alle gerarchie di vertice. La Vibonese è innanzitutto chiamata a marciare dopo la sconfitta casalinga di una settimana fa contro la Nuova Igea Virtus. Una sconfitta peraltro pesante dal momento che nello stesso turno si scontravano Sambiase e Scafatese, con la vittoria dei campani, e che avrebbe permesso ai rossoblù di superare i cugini sambiasini e rimanere appaiati a quota 48 punti proprio con la Scafatese al terzo posto. All’orizzonte, adesso, c’è proprio lo scontro diretto in casa della Scafatese e in caso di vittoria la formazione di Facciolo potrebbe riagganciare i campani. Si affrontano le due attuali migliori difese del girone di ritorno con soli tre gol subiti nelle ultime sette gare. Quindici punti per entrambe inoltre in questa seconda metà di stagione.

La conferenza stampa di mister Facciolo

Nella consueta conferenza stampa pre gara si è espresso lo stesso mister Facciolo: «La sconfitta contro la Nuova Igea Virtus ci ha fatto male, inutile nasconderlo. Una debacle che brucia ancora di più perché siamo stati noi a perdere la partita e non loro a vincerla. Abbiamo commesso l’errore imperdonabile di sentirla già in cassaforte, dunque abbiamo abbassato la guardia e la concentrazione». E ancora: «Credo che i ragazzi, i più dispiaciuti e arrabbiati a fine gara, abbiano capito la lezione. Adesso ci aspetta una sfida difficile contro la Scafatese, una squadra che sta vivendo un periodo di forma eccellente, imbattuta in questo girone di ritorno a conferma della loro solidità. All’andata siamo riusciti ad avere la meglio, ma sappiamo bene che quella di domani sarà una parta completamente diversa».