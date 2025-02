La Vibonese incassa la sua seconda sconfitta consecutiva. Il big match valido per il terzo posto va alla Scafatese vittoriosa per 2-0

La sfida viene decisa da un gol per tempo. Apre le marcature Molinaro con un gran tiro dal limite dell'area. In pieno recupero la chiude Gagliardi

Seconda sconfitta consecutiva per la Vibonese che cade nel big match contro la Scafatese e complica ulteriormente la corsa quantomeno al terzo posto, dal momento che la gara di oggi metteva in palio proprio questo. Non riesce a ingranare la formazione rossoblù mentre i campani mettono a referto il decimo risultato utile di fila e(terza vittoria consecutiva).

Primo tempo

Apparente 4-3-3 di partenza per i campani che, rispetto all’andata allo stadio Luigi Razza, si presentano con otto undicesimi uguali dal primo minuto. C’è Becchi tra i pali con la difesa costituita da Altobello, Cham, Santarpia e Chiarello. Centrocampo inizialmente a tre con Esposito, Potenza e Vacca mentre il tridente è composto da Foggia, Sowe w Molinaro. Qualche novità nelle fila della Vibonese a partita dalla porta, dal momento che non c’è Bolzon bensì Bifulco. Il quartetto difensivo è il solito con Squillace, Capone, Germinio e Nunziante così come il centrocampo composto dal capitano Favo e dalla mente Giunta, insieme ad Aronica. In attacco rientra Alagna dalla squalifica e sarà l’ariete, coadiuvato da Terranova e Napolitano. Nei primissimi minuti si mostrano propositivi i padroni di casa con un buon mancino di Foggia ma la conclusione è ben controllata da Bifulco. Con il passare dei minuti è l’equilibrio che sembra avere la meglio tra le due compagini, con nessuna vera e propria ghiotta occasione. Almeno fino all’alba della mezz’ora. È il minuto 29, infatti, quando la Scafatese sblocca questa delicata partita. Bellissima progressione centrale di Molinaro che, una volta arrivato sulla trequarti, libera un destro potente quanto bello e che si insacca all’angolino alto, alla destra di Bifulco, con quest’ultimo che si allunga ma non può nulla. Un gran gol. Il vantaggio cambia, inevitabilmente, l’inerzia della gara con la Vibonese che deve accelerare anche se, ancora una volta, è la squadra campana a rendersi pericolosa e sempre con Molinaro che, su calcio di punizione, la piazza poco fuori il secondo palo. Nei minuti finali del primo tempo la squadra di Facciolo cerca spazi e idee ma la difesa campana è ordinata e ben messa e spegne puntualmente ogni tentativo offensivo rossoblù. Sul finire di tempo grande azione di Terranova che entra in area ma non riesce a chiudere bene il diagonale.

Secondo tempo

Nella ripresa i locali fanno subito la voce grossa poiché, dopo soli tre minuti, vanno vicini al raddoppio che poteva essere fatale: bella azione offensiva con Vacca che, all’altezza della trequarti, manda a vuoto la linea difensiva calabrese e scarica verso Molinaro che di destro impegna in maniera importante Bifulco. Nei minuti successivi si fa vedere la Vibonese con Terranova che sfonda sul settore di sinistra e calcia ma il pallone (velenoso) si spegne di pochissimo sull’esterno della rete. Nel corso del secondo tempo entrano Simonelli e Castillo per dare man forte alla manovra offensiva, ma i campani tengono un’ottima solidità e, nel recupero, trovano anche il gol del raddoppio che chiude le ostilità: gran corsa del nuovo entrato Colley sulla sinistra e palla in mezzo dove c’è Gagliardi che deve solo spedire in rete. La Scafatese inanella il suo decimo risultato utile consecutivo e scappa a 51 punti, a sei lunghezze dalla Vibonese, con quest’ultima che complica ulteriormente la sua corsa per i vertici.

Il tabellino

SCAFATESE: Becchi; Altobello, Cham, Santarpia, Chiarello; Esposito, Potenza (22′ st Gagliardi), Vacca (15′ st Maiorano); Foggia (42′ st Colley), Sowe (43′ st Markic), Molinaro (27′ st Aliperta). A disp.: Antignan, Neglia, Nunez, Iannone, Atzori. All. Atzori

VIBONESE: Bifulco; Squillace, Capone, Germinio, Nunziante (42′ st Palumbo); Favo (1′ st Checa), Giunta (35′ st Castillo), Aronica (22′ st Milazzo); Napolitano (35′ st Simonelli), Terranova, Alagna. A disp.: Bolzon, Atteo, Caballero, Simonelli, Palumbo, Cosmano, Castillo, Barrere. All. Facciolo

ARBITRO: Andrea Giordani di Aprilia (assistenti Gabriele Elisino di Ostia Lido e Paolo Camilli di Roma 1)

MARCATORI: 29′ pt Molinaro (S), 52′ st Gagliardi (S)

NOTE: Ammoniti: Chiariello (S), Vacca (S), Molinaro (S), Esposito (S), Terranova (V). Rec. 2′ pt- 5′ st