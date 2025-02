Prima Categoria, L’Asd Pizzo fa suo il derby contro l’Asd Sant’Onofrio e si prende il terzo posto in classifica. Il Piscopio vince e vede i play off

Arriva in seguito a tutti gli scossoni di classifica che ne sono maturati la ventesima giornata del campionato di Prima Categoria e che vede al momento due protagoniste su tutte: Promosport e Taverna. Ma andiamo con ordine, raccontando la giornata.

L’anticipo

Il ventesimo turno è inaugurato dall’anticipo del sabato tra Piscopio e Palermiti e che ha visto i giallorossi vittoriosi. La compagine vibonese, davanti ai propri tifosi, batte il Palermiti e allunga a tre la striscia di vittorie consecutive e sei risultati utili di fila. Di 1-0 il punteggio finale grazie alla rete intorno alla mezz’ora del secondo tempo, di bomber Fanelli, che proietta la formazione di mister Spina in orbita play off.

Le gare della domenica

Botta e risposta (o quasi) in vetta alla classifica tra Promosport e Taverna, con questi ultimi che avevano assaporato la vetta dopo aver vinto il recupero di mercoledì contro la Sersalese. I biancorossi però quest’oggi hanno osservato il turno di riposo e con la Promosport che si è ripresa nuovamente il primato, ma stavolta non in solitaria. I lametini infatti vengono fermati in casa del Bivongi per 1-1 e vanno a quota 38, condividendo proprio la vetta con il club catanzarese. Giornata di derby dal momento che in programma ce ne stavano tre: innanzitutto quello del mare tra Real Montepaone e Soverato, con entrambe le formazioni reduci dai rispettivi recuperi giocati mercoledì. A sorridere sono i biancorossi che si portano a casa tre punti d’oro dal momento che tengono quantomeno il passo delle prime due e con la vetta distante sei lunghezze. Corsaro 0-1 per la formazione di mister Sgrò grazie alla rete di Pisano a un minuto dalla fine. L’altro derby era quello tutto vibonese tra Sant’Onofrio e Asd Pizzo, cruciale più per i napitini che per i santonofresi. E di fatti la squadra di mister Barbieri (squalificato) non ha sbagliato portando il bottino pieno e prendendosi il terzo posto in solitaria. Secco 0-3 in terra santonofrese e maturato interamente nella ripresa. Apre le danze La Torre mentre, all’altezza della mezz’ora, ci pensano Filardo e Soriano a chiudere i conti. Non era un derby figlio della stessa provincia ma per la vicinanza territoriale: uno di fronte all’altra Stella Mileto e Rosarnese tra due squadre che vogliono mantenere le distanze dalla roulette russa dei play out, e alla fine non si fanno male dal momento che terminano 2-2 il match, per un pareggio che fa più comodo ai vibonesi. Chi mantiene le distanze dalla zona play out è la Real Fabriziese che non vince in casa ma acciuffa un pareggio contro il Prasar, con quest’ultimo inizialmente in vantaggio con Mazzei al quarto d’ora ma Aramburù, a cinque dal termine, la raddrizza. Partita la rincorsa salvezza in casa Laureana, con una sola sconfitta nelle ultime cinque gare. La formazione di mister Megna stravince anche contro la Sersalese e la supera in classifica. Per i gialloneri, che adesso vedono anche la salvezza di retta, gara senza mai storia e terminata con un rotondo 5-0 maturato tutto nella ripresa con le reti di Ferraro, Pititto, Iannelli e doppietta di Rodriguez.

Risultati

Piscopio-Palermiti 1-0

Bivongi-Promosport 1-1

Laureana-Sersalese 5-0

Real Fabriziese-Prasar 1-1

Real Montepaone-Soverato 0-1

Sant’Onofrio-Asd Pizzo 0-3

Stella Mileto-Rosarnese 2-2

Classifica

Promosport 38

Taverna 38

Asd Pizzo 33

Soverato 32

Bivongi 31

Piscopio 31

Real Montepaone 31

Sant’Onofrio 24

Stella Mileto 23

Real Fabriziese 21

Rosarnese 19

Laureana 19

Sersalese 17

Prasar 16

Palermiti 13

Prossimo turno

Promosport-Sant’Onofrio

Soverato-Laureana

Taverna-Piscopio

Palermiti-Real Montepaone

Prasar-Bivongi

Rosarnese-Real Fabriziese

Sersalese-Stella Mileto

Riposa: Asd Pizzo