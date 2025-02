Seconda Categoria, rallentano le prima due della classe Spilinga e Francica. La capolista pareggia a San Costantino mentre i biancoverdi cadono contro il Nuova Ada

Prima di questo sedicesimo turno, i recuperi di mercoledì avevano dato una gerarchia più chiara della classifica che è cambiata ulteriormente dopo questo weekend che vede in vetta sempre una corsa a due. Ecco dunque quanto successo.

L’anticipo

La giornata inizia con l’anticipo del sabato che metteva di fronte una sorta di derby della costa degli déi tra Ricadese e Briatico e che ha visto la schiacciante vittoria dei padroni di casa. Quinto risultato utile che rilancia la compagine locale in zona play off e anche con una partita in meno. Partita senza mai storia e con il fanalino di coda Briatico annichilito e schiantato con un tennistico 7-0. Messe le cose in chiaro dopo soli due minuti grazie al gol di Crudo mentre, al ventiduesimo, è Ferro a raddoppiare e andare negli spogliatoi sul 2-0. nella ripresa ecco la goleada locale con le doppiette di Loiacono e Pannia e l’altro gol, che sigla l’altra doppietta di giornata, dello stesso Ferro.

Le gare della domenica

Domenica in campo tutte le altre e, innanzitutto, le prime due della classe che, anche un po’ a sorpresa, rallentano. Innanzitutto pareggio esterno per la capolista Spilinga che sull’insidioso campo del San Costantino non va oltre lo 0-0. Non ne approfitta però il Francica che fa anche peggio del club spilingese dal momento che cade, seppur di misura, sul campo del Nuova Ada. A decidere il match, in questo caso, è Varano al quarto d’ora della ripresa. Una sconfitta che brucia ma che non è fatale per il Francica che rimane comunque a meno due dalla vetta. Per la lotta al primato, però, adesso è ufficiale l’ingresso del Nuova Medimo che batte a domicilio l’Amaroni e si porta a meno tre. Il gol decisivo è di Cartolano al quarto d’ora del primo tempo. Crisi nera per il Filandari che incassa la sua quarta sconfitta consecutiva subendo tredici reti nelle ultime quattro uscite. I biancorossi crollano in casa contro l’Academy Girifalco per 1-3 dopo l’illusione del vantaggio avvenuta con Marturano dopo appena quattro minuti. Gli ospiti però salgono in cattedra e la ribaltano con Marino e una doppietta di Iannì, rimanendo in orbita play off. Termina a reti bianche, infine, il match tra Girifalco e Nuova Valle.

Risultati

Ricadese-Briatico 7-0

Amaroni-Nuova Medimo 0-1

Filandari-Academy Girifalco 1-3

Girifalco-Nuova Valle 0-0

Nuova Ada-Francica 1-0

San Costantino-Spilinga 0-0

Classifica

Spilinga 33

Francica 31

Nuova Medimo 30

Nuova Ada 27

Academy Girifalco 27

Ricadese 25

San Costantino 24

Girifalco 23

Filandari 13

Nuova Valle 9

Amaroni 9

Briatico 7