Terza Categoria, continua il botta e risposta tra Tropea e Zungrese divise sempre da tre punti. Si prende il terzo posto il Pernocari

Anche il tredicesimo turno del campionato di Terza Categoria è andato in archivio e stavolta qualche scossone di classifica lo ha portato, mettendo un ulteriore mattoncino a quelle che sono le gerarchie di classifica. Tanti i gol anche in questo turno.

Gli anticipi

Il week end inizia innanzitutto con il botto dal momento che tra i due anticipi previsti, uno era quello tra Tropea e Mileto ovvero prima contro terza della classe. Entrambe arrivavano da un buon periodo di forma e, alla fine, a spuntarla è stata la capolista che nega ai biancorossi di avvicinarsi e tiene a debita distanza la principale antagonista, la Zungrese. Di 2-0 il risultato finale che si sblocca dopo dieci minuti grazie a Mamone. Gara in bilico fino all’ultimo secondo, dal momento che il raddoppio che pone fine alle contese arriva in pieno recupero, grazie a Russo. Nell’altro anticipo, invece, il Maierato ospitava il Paravati e con quest’ultimo che fa il blitz esterno imponendosi per 0-2 sul campo dei biancoblù. In gol per gli ospiti Romero nel primo tempo e Furci al nono minuto della ripresa.

Le gare della domenica

Per un Tropea che tenta la fuga, c’è una Zungrese che risponde a tono e non molla un solo centimetro. Il club bianco/azzurro rimane a meno tre dalla vetta imponendosi su un Comprensorio Vibonese che continua ad annaspare. Vantaggio locale con Marrello alla mezz’ora mentre, nella ripresa, la pareggia La Bella. Nel finale Cristofalo scaccia gli spettri di un rallentamento e regala i tre punti. Ordinaria amministrazione per il Pernocari che torna alla vittoria dopo due turni battendo, come da pronostico, il fanalino di coda Real Sorianello. Gara senza storia con i locali che dilagano e vincono per 7-1. Un Combatti in stato di grazie si porta via il pallone avendo sigla addirittura una cinquina. Di Restuccia e Grimaldi gli altri due gol che arrotondano il punteggio. Senza storia anche il match tra Pannaconi e Serrese, in pieno controllo dei locali e terminato con un rotondo 4-1. In questo campo, invece, lo stato di grazia porta la firma di Ruffa autore di una tripletta. Il poker lo completa Ascoli mentre il gol della bandiera ospita è a cura di Haji. Divertente 2-2 tra Serra San Bruno e Cessaniti con gli ospiti che vanno addirittura sul doppio vantaggio con De Rito e Cusa ma i padroni di casa non demordono e prima accorciano con De Pasquale e poi la riacciuffano con Ienco.

Risultati

Tropea-Mileto 2-0

Maierato-Paravati 0-2

Serra San Bruno-Cessaniti 2-2

Pannaconi-Serrese 4-1

Pernocari-Real Sorianello 7-1

Zungrese-Compr. Vibonese 2-1

Classifica

Tropea 32

Zungrese 29

Pernocari 23

Mileto 21

Pannaconi 21

Serra San Bruno 21

Paravati 19

Compr. Vibonese 17

Cessaniti 14

Maierato 12

Serrese 7

Real Sorianello 0

Prossimo turno

Mileto-Serra San Bruno

Maierato-Tropea

Paravati-Compr. Vibonese

Cessaniti-Pannaconi

Real Sorianello-Zungrese

Serrese-Pernocari