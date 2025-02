Eccellenza, l’Ags Soriano vince contro il Brancaleone per 2-1. Il tecnico Figliomeni: «I ragazzi stanno crescendo in mentalità e tenuta»

Sesto risultati utile di fila per il Soriano che batte anche il Brancaleone e aggancia, momentaneamente, la zona play off. Nel ventiduesimo turno del campionato di Eccellenza, infatti, i rossoblù si impongono per 2-1 davanti al proprio pubblico dopo una partita per lunghi tratti ben gestita. In ogni caso ha rispettato il pronostico. Succede tutto nel secondo tempo con il vantaggio di Staropoli al quarto d’ora e il raddoppio di Etuss pochi minuti più tardi. Gli ospiti accorciano le distanze con Gonzalez ma è troppo tardi.

Le parole di Figliomeni

Nel post gara ecco le dichiarazioni del tecnico Tonino Figliomeni: «L’unica nota stonata è stata la poca cattiveria sotto porta, ma è anche vero che abbiamo sprecato l’impossibile sotto porta. Il merito in ogni caso è di questi ragazzi straordinari, e per un allenatore vedere quanto fare in campo quanto preparato in settimana è il massimo. La squadra sta progredendo settimana dopo settimana e non posso che elogiarli dal momento che stanno crescendo in mentalità, sull’aspetto tecnico-tattico e anche sulla tenuta ma posso dire che ci sono ancora margini di miglioramento».

Il momento è buono, ma Figliomeni non perde di vista la cautela: «Restiamo con i piedi per terra, perché i ragazzi devono capire che nel girone di ritorno le partite sono più difficili e si vincono solo con la voglia. Non guardiamo alla classifica, non mi interessa. Lavoriamo domenica dopo domenica e poi vedremo».