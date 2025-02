Vibonese, dopo due sconfitte consecutive bisogna tornare a vincere. Allo stadio Luigi Razza arriveranno i siciliani del Sant’Agata

Adesso bisogna tornare a vincere per la Vibonese e rilanciarsi nella corsa quantomeno al trzo posto dopo i tentennamenti dell’ultimo periodo che riguarda la conquista dei punti anche perché l’idea di gioco c’è. Il club rossoblù è reduce da due sconfitte consecutive in campionato di cui l’ultima davvero pesante dal momento che era lo scontro diretto contro la Scafatese e che metteva in palio il terzo posto. In terra campana è maturata una sconfitta per 2-0 che ha fatto scivolare la squadra di mister Facciolo a meno sei proprio dal terzo posto mentre inizia a essere lontana la seconda piazza, distante nove punti. Nel week end della ventiseiesima giornata di Serie D (girone I) l’obiettivo è quello di tornare a fare bottino pieno e capire poi cosa succede ai vertici.

Impegno casalingo

La Vibonese torna allo stadio Luigi Razza, davanti ai propri tifosi, dove non vince dallo scorso 2 febbraio. Avversario della formazione di mister Facciolo sarà un Sant’Agata con l’acqua alla gola e attualmente terz’ultimo in classifica ma che non perde da quattro giornate. Una salvezza diretta ancora possibile per i siciliani, distanti cinque lunghezze dall’ossigeno. Non può sbagliare invece la Vibonese, anche perché Scafatese e Sambiase continuano a correre e un altro passo falso potrebbe far deragliare in maniera importante l’obiettivo quantomeno del terzo posto. Tante cose sono cambiate rispetto allo scorso anno, con la Vibonese che si giocava il primato insieme a Trapani e Siracusa e il Sant’Agata che sgomitava per un posto nei play off. Tre vittorie rossoblù e due siciliane negli ultimi cinque incontri avvenuti tra la stagione 2022/23 e questa corrente. Due successi siciliani nel 2022/23 (2-1 in terra sicula e pirotecnico 2-3 al Luigi Razza) mentre la Vibonese si prese la doppia rivincita nel campionato successivo vincendo prima con uno 0-4 senza appello in quel di Sant’Agata, e poi per 2-1 davanti ai propri tifosi. Sempre di 1-2, infine, il punteggio finale nell’andata del corrente campionato in favore dei calabresi.

Facciolo contro il suo passato

Sarà una sfida speciale inoltre per mister Michele Facciolo che affronterà il suo più recente passato. Il tecnico, infatti, nella scorsa stagione aveva guidato i siciliani fino alle soglie dei play off e cancellati solo per un errore nei cambi, vanificando così la bella vittoria sulla Reggina, vincente poi a tavolino, ma senza cancellare però la strepitosa stagione targata Sant’Agata e Michele Facciolo.