Il Palazzetto di San Nicola da Crissa unico nel Vibonese a ospitare i raduni selettivi per il calcio a 5 regionale

Il Palazzetto dello sport di San Nicola da Crissa rientra nella cerchia di quelli scelti per le selezioni e i raduni giovanili Futsal per le rappresentative della Regione Calabria Calcio a 5. Per la prima volta, infatti, il piccolo centro dell’entroterra vibonese ospita i raduni selettivi tagliando un traguardo sicuramente significativo non solo per il territorio stesso, ma per tutta la provincia vibonese dal momento che adesso anche Vibo Valentia vanta una sede, riconosciuta dalla Lnd Calabria, dove svolgere le varie selezioni che formeranno poi le diverse Rappresentative (a seconda delle categoria) che competeranno all’annuale Torneo delle Regioni.

Una candidatura avanzata già circa un anno fa, quella per proporre il Palazzetto dello sport di San Nicola da Crissa come punto d’incontro, e portata avanti con decisione dal promotore della cosa Vito Galloro, attuale responsabile del settore giovanile della squadra San Nicola-Chiaravalle (militante nel campionato di Promozione B), nonché match analyst della squadra: «Lo scorso anno eravamo fuori con i tempi per avanzare la proposta – afferma lo stesso Galloro -, ma quest’anno me lo sono posto come obiettivo e alla fine ce l’ho fatta. Un ringraziamento va al presidente della Lnd Calabria, Saverio Mirarchi, per la lungimiranza nel premiare un territorio come il nostro, ma senza dimenticare l’impegno del responsabile regionale di Calcio a 5, Giuseppe Della Torre». Mercoledì scorso, la struttura è stata inaugurata a tale ruolo con i raduni selettivi Calcio a 5 per le categoria Under 15 e Under 17.

«Prima del raduno – continua Galloro – il personale incaricato ha provveduto a ripulire la struttura. Fondamentale inoltre anche l’impegno e il supporto dell’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Giuseppe Condello, nell’ottenere tutto questo. Al raduno c’erano circa sessanta ragazzi oltre ai mister, e come prima volta penso sia andata davvero bene, senza dimenticare che siamo gli unici nel Vibonese ad avere tale facoltà. Inoltre la reputo una cosa molto vantaggiosa dal momento che il nostro territorio è ben collegato fra montagna e mare, basti pensare che in mezz’ora si arriva a Soverato e in quaranta minuti a Pizzo. Da anni, inoltre, in questo Palazzetto vengono portate avanti tutte le categorie giovanili, dai Piccoli amici agli Allievi».