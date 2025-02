La Vibonese cambia casa e va ad allenarsi a Mileto: firmato l’accordo col Comune che concede lo stadio per tre mesi

Il campo sportivo è stato da poco rimesso a nuovo e dotato di un terreno di gioco in erba sintetica di ultima generazione. Ospiterà la prima squadra del club rossoblù

La Vibonese lascia la propria casa abituale e per svolgere gli allenamenti settimanali si trasferisce a Mileto. Alla base della decisione la carenza di strutture idonee a prepararsi nel migliore dei modi nella città capoluogo di Provincia. La prima squadra del presidente Pippo Caffo dalla prossima settimana e per tutto l’arco dei prossimi tre mesi effettuerà, dunque, i propri allenamenti nello stadio comunale della cittadina normanna, da poco rimesso a nuovo e dotato di un terreno di gioco in erba sintetica di ultima generazione.

L’accordo in tal senso è stato messo nero su bianco dallo stesso presidente del sodalizio, militante nel campionato di serie D, e dal sindaco di Mileto, Salvatore Fortunato Giordano. Ad annunciarlo è lo stesso primo cittadino della città sede di diocesi. «La Vibonese – spiega – si allenerà da noi per tre mesi, compatibilmente con gli impegni delle squadre di Mileto e Paravati. Siamo onorati di poter ospitare sul nostro nuovo campo sportivo comunale una società calcistica importante. Ieri sera abbiamo sottoscritto con il grande presidente Pippo Caffo, che salutiamo e ringraziamo per il suo fattivo impegno sia nell’ambito imprenditoriale che sportivo, un accordo, che offre al nostro territorio un’occasione di dimostrare la sua ospitalità».

La Vibonese – che finora si allenava a Vibo Marina usando invece lo stadio Luigi Razza solo per le partite – svolgerà i propri allenamenti settimanali a Mileto nei seguenti giorni: il martedì pomeriggio (dalle ore 14.30 alle ore 16.30), il mercoledì mattina (dalle ore 9.15) e pomeriggio (dalle ore 15 alle ore 17), il giovedì mattina (dalle ore 11), il venerdì mattina (dalle ore 11).