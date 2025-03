Vibonese, Francesco Liotti nuovo collaboratore tecnico dei rossoblù: «Un onore poter lavorare per un club così importante»

Nuovo arrivo in casa Vibonese. Stavolta, però, non si tratta di un rinforzo in campo per ampliare la propria rosa, bensì di una nuova figura all’interno dello staff. Il club rossoblù, infatti, ha ampliato il proprio parco tecnico con l’arrivo di Francesco Liotti. Un’esperienza da calciatore ricca di reti per lui e bandiera indiscussa (nonché capitano fino alla fine) della Real Pizzo, sua squadra di una vita con la quale aveva iniziato dalle categorie più basse. Da qualche anno lo stesso Liotti ha intrapreso la carriera dall’altra parte del campo, quella della panchina prima come vice di Gallo nel Rende e adesso questa nuova avventura come collaboratore tecnico di mister Facciolo.

Le prime parole di Liotti

Ecco, di seguito, le sue prime parole subito dopo la firma: «È un onore poter lavorare per un club così importante, in un ambiente professionale e accogliente. Desidero ringraziare il presidente Pippo Caffo, la dirigenza, lo staff per la fiducia e l’opportunità di ritornare in questa Società, dove ho avuto il privilegio di crescere calcisticamente indossandone la maglia nel settore giovanile. Il mio obiettivo è mettere al servizio della squadra competenze, impegno e passione, contribuendo alla crescita del gruppo e al raggiungimento degli obiettivi».