La Vibonese attende il Sant’Agata con la sola impellenza di vincere. Facciolo: «Mi aspetto una reazione veemente da parte dei miei»

Il tecnico rossoblù: «Il Sant'Agata è una squadra in salute. Non sarà semplice come può far sembrare il divario in classifica»

La Vibonese è chiamata a vincere nel ventiseiesimo turno del campionato di Serie D (girone I) contro il Sant’Agata. Il club rossoblù non vince infatti da due turni, cedendo anche nello scontro diretto per il terzo posto di una settimana fa contro la Scafatese. Nulla ancora è perso, certo, ma domani allo stadio Luigi Razza bisogna ritornare a marciare e rimanere in scia dei vertici, lasciandosi così alle spalle le ultime difficoltà rispecchiate in termini di punti racimolati.

Le parole di Facciolo

In vista del match casalingo contro (peraltro) la sua ex squadra, si è espresso il tecnico Michele Facciolo nella consueta conferenza stampa iniziando proprio dalla sconfitta in terra campana: «A Scafati abbiamo perso una bella occasione per invertire la rotta. Con meno frenesia e più concretezza avremmo portato a casa quantomeno un punto, ma nel calcio contano i fatti e non le parole, e i fatti dicono che tutti dobbiamo dare di più». Si arriva così al match interno: «Il Sant’Agata è una squadra in salute e che cerca punti salvezza, non sarà semplice come potrebbe far pensare il divario in classifica, ma mi aspetto una reazione veemente dei miei». Tutti disponibili in casa rossoblù, per affrontare un Sant’Agata che non perde da quattro giornate.