Eccellenza, l’AGS Soriano in dieci uomini ribalta il Castrovillari. Figliomeni: «Giornata da ricordare. Ho un gruppo encomiabile»

Il tecnico rossoblù: «A me non frega nulla della classifica, non la guardo. Adesso i ragazzi si prenderanno un giorno in più di riposo»

Vola in classifica il Soriano che inanella la sua terza vittoria consecutiva ma, ancor di più, il suo settimo risultato utile di fila. Nel ventitreesimo turno del campionato di Eccellenza, infatti, il club rossoblù batte stoicamente il Castrovillari, nella lunga trasferta cosentina. Tre punti che oltre la classifica rispecchiano la forza di una squadra che è andata sotto con il punteggio a causa di un eurogol di Toziano ma, sul finire di primo tempo, la riprende Staropoli. Nella ripresa i vibonesi rimangono in dieci per l’espulsione di Giofrè mettendo tutto in salita e subendo il nuovo vantaggio ospite. Mister Figliomeni però non si scompone e non rivoluziona il modulo ma, anzi, rimane con due punte. Il pari è a firma di Rodriguez che impatta perfettamente di testa mentre il sorpasso è un’autentica perla balistica di Ocampo che, di rovesciata, la piazza all’angolino. Nel recupero chiude i conti Staropoli, per la doppietta personale.

Le parole di Figliomeni

Di grande orgoglio (comprensibilmente) le parole post gara del tecnico Tonino Figliomeni: «Obiettivamente oggi è una gara da ricordare, soprattutto per l’abnegazione e l’atteggiamento tattico dei ragazzi, i quali hanno vinto quasi tutti i duelli e creando altre 3-4 palle gol non finalizzate. Nonostante l’inferiorità numerica e l’aver subito il nuovo svantaggio, sono stati capaci di rimontarla e di vincerla». Il Soriano è secondo (in attesa delle gare di domenica) ma Figliomeni vola basso: «A me non frega nulla della classifica. Adesso i ragazzi si prenderanno un giorno in più di riposo e speriamo, parallelamente, di recuperare quei giocatori attualmente indisponibili. Peccato per l’infortunio di Macias, ma i ragazzi sono stati encomiabili».