Volley, Panificio Pesce Todosport batte Paola e agguanta la finale di Coppa Calabria

Panificio Pesce Todosport vince al tie break la semifinale di Coppa Calabria e vola in finale, dove troverà la Lory Volley Pizzo. Una gara intensa quella giocata dalle ragazze vibonesi che ha fatto trepidare i tifosi che hanno assiepato gli spalti del Pala Arcobaleno. Quello contro Paola è stato un match agguerrito. Alla fine, ad avere la meglio è stata la formazione di coach Iurlaro che ci ha creduto sino alla fine, pur di portarsi a casa il pass per la tanto attesa finale.

La gara

Comincia bene Paola che probabilmente approfitta dell’emozione del Panificio Pesce, scesa in campo leggermente contratta. Le cosentine vanno avanti nel punteggio ma La Vecchia e compagne rimangono sempre in scia. Il set è tirato ed alla fine ha la meglio Paola. Nel secondo parziale il Panificio Pesce entra in campo senza più paure. Il gioco è fluido. Gli errori calano e la squadra vibonese diventa protagonista. Si va sull’uno a uno. Terzo set. La formazione cosentina non riesce a reagire e il Panificio Pesce impone il suo gioco.

Due a uno e si va al quarto set. Si lotta punto a punto in questo parziale, ma sul più bello Paola ingrana la marcia più alta e si aggiudica il set e porta la gara al tie break. Qui è bravo il coach vibonese a motivare le sue ragazze che riescono a ritrovare equilibrio e concentrazione. Vanno avanti nel punteggio e per Paola non c’è più scampo nè partita. Il Panificio Pesce vola meritatamente in finale. Ora il super derby con le cugine della Marpesca Lory Volley che assegnerà la coppa.

Tabellino

Panificio Pesce 3 – Paola 2