Volley, la Tonno Callipo trionfa a Reggio e consolida la vetta della classifica

Termina 0-3 il match tra Volley Reghion e Tonno Callipo. Al Pala Botteghelle, le imbattute – da oltre un campionato e mezzo – Denise Vinci e compagne hanno ottenuto il quattordicesimo successo consecutivo, che porta la Tonno Callipo con 40 punti tondi, a consolidare la vetta della classifica. Con +3 su Volley Valley e +6 su Cus Catania, prossimo avversario del PalaValentia.

Al di là del divario in classifica e per di più trattandosi di un derby, il match di ieri a Reggio Calabria ha fatto registrare il solito dominio della Tonno Callipo, nonostante il punteggio dei primi due set parli di vittoria ai vantaggi. Ma, come spiegherà di seguito coach Boschini, la squadra giallorossa ha sempre condotto in vantaggio nei tre set, e solo nella parte finale appunto dei primi due parziali Reggio è venuta fuori, complice anche qualche disattenzione vibonese. Due novità operate dal tecnico giallorosso nel sestetto iniziale: Rebecca Surace in regia, ex di turno ed immaginiamo emozionata nel giocare nel ‘suo’ palasport per tanti anni, per come aveva ammesso in settimana, e Martina Quarto come libero.

Come anzidetto, nei due set iniziali la Tonno Callipo ha sempre condotto nel punteggio: in particolare nel primo per 8-5, 16-9 e 21-20 e nel secondo per 8-5, 16-11 e 21-18. Score alquanto eloquente di come la squadra del presidente Pippo Callipo abbia sempre avuto il controllo della partita. Anche nel terzo i punteggi recitano: 8-5, 16-10 e 21-15 per la squadra giallorossa. In definitiva un po’ di pathos inizialmente, ma quel che conta è portare a casa la vittoria da tre punti, e la Tonno Callipo c’è riuscita anche ieri, con due atlete in doppia cifra: Cammisa con 14 punti e Denise con 10, di cui ben 4 ace. Buone le prestazioni anche di Bellanca con 9 punti (di cui tre ace) e Macedo con 7 punti.

L’intervista

Soddisfatto coach Boschini a fine gara, che evidenzia però anche la necessità di ulteriori miglioramenti come si confà ad una squadra costruita per vincere, attesa sempre da avversari che vorranno farle lo sgambetto. «Non è stata una partita semplicissima e lo sapevamo – inizia il tecnico giallorosso -, perché giocavamo contro una squadra che ha recuperato tutte le atlete infortunate rispetto all’andata, e si tratta comunque di giocatrici di valore. In realtà il punteggio non rispecchia com’è stata esattamente la partita: nel senso che nel primo e secondo set, chiusi 25-23, abbiamo dominato la parte centrale del set. Poi qualche disattenzione ed errore di troppo nella parte finale, hanno fatto sì che le avversarie rientrassero, e merito loro se sono riuscite a risalire, mettendoci un po’ di pressione appunto nei finali di set. Tuttavia la nostra esperienza, unita alle scelte della palleggiatrice, ci hanno permesso comunque di portare a casa la partita col punteggio pieno. Quindi alla fine siamo sicuramente soddisfatti di quello è il risultato pieno».

Coach Boschini batte anche su un altro aspetto: «Dobbiamo affrontare le partite in modo più deciso, invece talvolta ci lasciamo prendere dalle situazioni, andando un po’ fuori giri e facciamo fatica perdendo lucidità. Dall’altro lato però, siamo anche bravi a toglierci dalle difficoltà: ecco, dovremo cercare di lavorare tanto su queste situazioni nelle prossime settimane. Anzi direi soprattutto in questa entrante, visto che la prossima partita sarà contro il Cus Catania. Che è terzo in classifica, una squadra bene attrezzata, così come l’abbiamo vista nella gara di andata nonostante ci fu la nostra vittoria per 3-1. Sono sicuro però, che le ragazze affronteranno questa settimana di allenamenti concentrate sulla partita che ci aspetta sabato in casa. Quindi testa a lavorare in palestra con decisione per affrontare il prossimo impegno nel migliore dei modi. Una vittoria quella di ieri a Reggio che dedichiamo al nostro presidente Pippo Callipo che ha assistito al derby, ed ovviamente – conclude Boschini – la sua presenza alle nostre partite fa sempre piacere a tutti noi».

Volley Reghion – Tonno Callipo Vibo 0-3 (23-25, 23-25, 16-25)