Serie D, la Vibonese cade ancora: al Luigi Razza passa il Sant’Agata in rimonta per 3-1

I padroni di casa vanno in vantaggio con Alagna ma nella ripresa Pussetto, Catalano e Dorato ribaltano tutto e costringono i rossoblù alla terza sconfitta consecutiva in campionato

Notte fonda per la Vibonese che, nel ventiseiesimo turno del campionato di Serie D (girone I) cade anche contro il Sant’Agata e trova la sua terza sconfitta consecutiva e adesso il terzo posto è sempre più un miraggio.

Primo tempo

Formazione tipo per Facciolo con Bifulco confermato tra i pali mentre, nella linea difensiva, non figura Squillace inizialmente in panchina e con il quartetto composto da Checa, Capone, Nunziante e Cardinale. A centrocampo il solito capitan Favo coadiuvato dalle geometrie di Giunta, con il terzetto completato da Milazzo. Tridente ormai collaudato con Terranova, Napolitano e Alagna. Per gli ospiti capitan Brugaletta a guidare la retroguardia siciliana mentre, in avanti, Catalano e Pussetto pronti a intimidire le retrovie rossoblù.

La prima mezz’ora del primo tempo scorre via senza particolari azioni offensive ma con un Sant’Agata forse più propositivo rispetto alla Vibonese, costruendo soprattutto sulla zona destra della trequarti, laddove operava Catalano (che ha svariato poi anche sulla fascia sinistra) che insieme a Bova e Pussetto cercavano di ricamare gioco. Al ventesimo si fa vedere la Vibonese dalle parti siciliane con un tiro di Terranova che finisce però alto.

Dall’altra parte sempre Catalano che, spostatosi sulla fascia destra, penetra in area di rigore e calcia ma non riesce a inquadrare bene. Pochi minuti più tardi ci prova Padovano dalla distanza ma il rasente si spegna alla sinistra di Bifulco. Nei minuti finali folata della Vibonese, con Napolitano che in velocità riesce a entrare in area e servire al centro Alagna che cerca di mettere la zampata ma finisce di poco a lato. Erano solo le prove generali dal momento che, proprio allo scadere della prima frazione, trova un vantaggio preziosissimo: calcio di punizione battuto da Terranova che mette sapientemente in mezzo, dove ci sono i centimetri e il fisico di Alagna, lesto a metterla dentro.

Secondo tempo

Scossone improvviso invece nella ripresa con il Sant’Agata che mette addirittura la freccia. Prima perviene al pareggio dal momento che tutto nasce da una tranquilla fase d’impostazione dai piedi di Giunta, con quest’ultimo però che opta per un sanguinoso retropassaggio sul quale si avventa Catalano che lancia con un filtrante centrale Pussetto che entra in area, resiste all’assalto dei difensori rossoblù e infila Bifulco. Al 22′ st c’è anche il clamoroso sorpasso ospite con un gran gol di uno straripante Catalano che dal limite dell’area libera un violento fendente che si infila all’angolino alto, alla destra di un incolpevole Bifulco. C’è tempo anche per il tris siciliano a opera di Dorato. Terza sconfitta di fila per la Vibonese e adesso il terzo posto in classifica diventa davvero un miraggio.

Il tabellino

VIBONESE – SANT’AGATA 1-3

VIBONESE: Bifulco; Nunziante (32′ st Palumbo), Checa, Capone, Cardinale (12′ st Squillace, 17′ st Aronica); Favo, Milazzo (10′ st Aronica), Giunta; Napolitano, Terranova (10′ st Simonelli), Alagna. A disp.: Marano, Atteo, Germinio, Aronica, Barrere. All. Facciolo

SANT’AGATA: Minguzzi; Brugaletta, Perez, Flamia (27′ st Hermida), Ziello; Padovano (18′ st Visintin), Bova (37′ st Demoleon), Abbate; Faccetti (1′ st Dorato), Pussetto (28′ st Iuculano), Catalano. A disp.: Cannizzaro, Leonardi, Valentini, Alioto. All. Ferraro

ARBITRO: Stefano Raineri di Como (assistenti Pier Guido Morsanuto di Portogruaro e Riccardo Zebini di Rovigo)

MARCATORI: 45′ pt Alagna (V), 5′ st Pussetto (SA), 22′ st Catalano (SA), 40′ st Dorato (SA)

NOTE: Rec. 1′ pt-6′ st