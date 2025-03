Prima Categoria, tra le vibonesi sorride solo la Stella Mileto che sbanca (1-3) il campo della Sersalese. Il Piscopio cade a Taverna

Nulla è ancora scritto nel campionato di Prima Categoria (girone C) e a confermarlo è anche il ventunesimo turno appena andato in archivio e che ha rinnovato il duello in vetta tra Promosport e Taverna, magro invece il bottino delle vibonesi. Ecco come è andata.

L’anticipo

Consueto anticipo del sabato che vedeva però di scena la capolista Promosport ospitare l’Asd Sant’Onofrio. Il club lametino torna alla vittoria prendendosi l’intero bottino contro la compagine santonofrese, alla sua seconda sconfitta consecutiva. Forcing locale, consapevoli dell’importanza del bottino pieno, e alla fine la squadra di Notaris ha avuto la meglio imponendosi però solo nei minuti finali grazie alla rete di Tarzia. Un successo arrivato al fotofinish ma preziosissimo.

Le gare della domenica

Domenica, invece, spazio all’altra capolista Taverna che ospitava un ambizioso Piscopio in orbita play off. Alla fine sono i biancorossi però ad avere la meglio imponendosi per 4-2 dopo che Fanelli aveva raddrizzato il momentaneo vantaggio di Cosentino, poi però sale in cattedra Cariati. Vince il Soverato che mantiene il terzo posto in solitaria e allunga sull’Asd Pizzo che oggi riposava. Davanti ai propri tifosi la formazione di grò batte il Laureana per 2-0 grazie alle reti di Ventura e Paparo. Rimanendo in orbita play off rallenta il Bivongi che viene fermato in casa del Prasar con un pirotecnico 3-3. Seconda sconfitta consecutiva per il Real Montepaone che cade sul campo del fanalino di coda Palermiti per 4-3, con quest’ultimo che torna in lizza per la salvezza diretta. Gran blitz esterno della Stella Mileto che sbanca il terreno della Sersalese imponendosi per 1-3 grazie alle reti di Sette, Loiacono e Galeano e allontanando così gli spettri della zona rossa. Spettri che purtroppo sta vedendo la Real Fabriziese che cade sul campo della Rosarnese, quest’ultima vittoriosa per 3-1. Alla mezz’ora del primo tempo apre le danze Di Bartolo mentre, due minuti dopo l’inizio della ripresa raddoppia Galati. Macrì, infine, cala il tris.

Risultati

Promosport-Sant’Onofrio 1-0

Soverato-Laureana 2-0

Taverna-Piscopio 4-2

Palermiti-Real Montepaone 4-3

Prasar-Bivongi 3-3

Rosarnese-Real Fabriziese 3-1

Sersalese-Stella Mileto 1-3

Riposa: Asd Pizzo

Classifica

Promosport 41

Taverna 41

Soverato 37

Asd Pizzo 33

Bivongi 32

Piscopio 31

Real Montepaone 30

Stella Mileto 26

Asd Sant’Onofrio 24

Rosarnese 22

Real Fabriziese 21

Laureana 19

Prasar 17

Sersalese 17

Palermiti 16

Prossimo turno

Bivongi-Rosarnese

Laureana-Palermiti

Pizzo-Promosport

Real Fabriziese-Sersalese

Real Montepaone-Taverna

Sant’Onofrio-Prasar

Stella Mileto-Soverato

Riposa: Piscopio