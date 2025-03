Seconda Categoria, continua il testa a testa al vertice tra Spilinga e Francica. Rallenta la Nuova Medimo

Parte il rush finale di stagione. Si è chiuso infatti il diciassettesimo turno del campionato di Seconda Categoria che lascia al campo adesso le ultime cinque giornate per eleggere la regina del torneo e che coronerà il sogno della promozione e che, invece, dovrà soccombere alla retrocessione. Ecco quanto accaduto nel week end.

Tutti in campo domenica

Nessun anticipo stavolta ma tutti in campo contemporaneamente domenica pomeriggio, in una giornata che ha rilanciato il duello in vetta tra Spilinga e Francica e con entrambe uscite vittoriose dai rispettivi impegni. Il club spilingese rispetta il pronostico e torna a vincere dopo due turni, battendo senza particolari patemi un Filandari in caduta libera. I giallorossi infatti rifilano un poker grazie alla doppietta di Broso e poi alle reti di Marturano e Iannello. Risponde a pochi chilometri di distanza il Francica che, davanti ai propri tifosi, non sbaglia e si rialza dalla caduta di sette giorni fa. Arrivano tre punti preziosi contro il Girifalco che tengono vivo il sogno promozione. In una gara più complicata del previsto, i padroni di casa riescono a piegare la resistenza ospite grazie a un gol di Ventrici al 37′ pt.

Una sfida dall’alto sentore di play off invece quella tra Nuova Medimo e Nuova Ada, e culminata con un divertente 2-2 che forse fa più comodo ai padroni di casa. Partita infatti che non si mette bene per gli ospiti che vanno doppiamente sotto a causa della doppietta di Cartolano. Nella ripresa però c’è un altro piglio e il Nuova Ada prima accorcia le distanze con Ghiglione e poi la riacciuffa con Varano a sette minuti dal termine. I locali, inoltre, confermano un periodo di forma strabiliante, inanellando il settimo risultato utile di fila. Non molla la zona play off l’Academy Girifalco che batte l’Amaroni per 2-0 grazie ai gol di Marino e Riey. Continua il buon momento della Ricadese che mette nel mirino la griglia play off, tornando con tre punti preziosissimi dalla trasferta in casa del Nuova Valle. A decidere la sfida è Rombolà per lo 0-1 finale. Torna a vincere il San Costantino che batte a domicilio il fanalino di coda Briatico con un secco e prorompente 0-5 grazie alla doppietta di Virdò e ai gol di Pungitore, Lugo e Carrà.

Risultati

Academy Girifalco-Amaroni 2-0

Briatico-San Costantino 0-5

Francica-Girifalco 1-0

Nuova Medimo-Nuova Ada 2-2

Nuova Valle-Ricadese 0-1

Spilinga-Filandari 4-0

Classifica

Spilinga 36

Francica 34

Nuova Medimo 31

Academy Girifalco 30

Ricadese 28

Nuova Ada 28

San Costantino 27

Girifalco 23

Filandari 13

Nuova Valle 9

Amaroni 9

Briatico 7

Prossimo turno

Ricadese-Francica

Amaroni-Spilinga

Briatico-Nuova Valle

Girifalco-Nuova Medimo

Nuova Ada-Academy Girifalco

San Costantino-Filandari