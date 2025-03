Terza Categoria, la capolista Tropea continua la sua corsa. Vittoria sofferta per la Zungrese sul Real Sorianello

Il Pernocari consolida il terzo posto in classifica con un netto 3-0 sul campo della Serrese. Continua il periodo negativo per il Comprensorio Vibonese. I risultati e la classifica aggiornata

Due per la vetta e quattro (anzi cinque) per la griglia play off. Tutto ancora da scrivere nel campionato di Terza Categoria che ne week end appena trascorso ha visto svolgersi la sua quattordicesima giornata che ha rinnovato il duello per il primo posto e destinato a concludersi solo all’ultima giornata. Ecco cosa è successo.

L’anticipo

Consueto anticipo del sabato che metteva di fronte Mileto e Serra San Bruno e con i padroni di casa che tornano alla vittoria dopo la battuta d’arresto contro la capolista. I biancorossi hanno fatto prevalere la propria qualità e risultando più solidi e quadrati rispetto agli avversari. Davanti ai tifosi in festa finisce 3-0 grazie alla rete di Marasco nel primo tempo, arrivata all’alba della mezz’ora. Nella ripresa arriva la doppietta personale dello stesso Marasco e il tris finale di Surace. Il Mileto rimane a un solo centimetro dal terzo posto.

Le gare della domenica

Il resto del programma si è giocato domenica pomeriggio in contemporanea. Parlavamo del dualismo in vetta alla classifica, e anche stavolta sia Tropea che Zungrese si rispondono a distanza. La capolista, innanzitutto, rispetta il pronostico e batte il Maierato difendendo l’attuale primato dalle grinfie proprio della Zungrese che, nello stesso tempo, batteva il fanalino di coda Real Sorianello, rispettando anch’essa il pronostico. Tropea dunque vittorioso con un sonoro 1-5 sul campo del Maierato. Gara mai in discussione e messa subito sui binari giusti grazie al gol di Godano dopo tre minuti. Nella ripresa straripa la capolista con le reti di Calabria, Russo Mandaglio e Mamone.

Tre punti anche per la Zungrese anche se stavolta non è stato così scontato l’epilogo contro la cenerentola del torneo. Gli ospiti passano in vantaggio dopo soli tre minuti con Cristofalo ma, al nono minuto, i padroni di casa pervengono al pareggio con Nesci. nella ripresa i bianco/azzurri trovano il gol dei tre punti ancora con Cristofalo.

Mantiene il terzo posto il Pernocari che piega a domicilio la Serrese per 0-3 e conferma una vena realizzativa straripante (tredici reti nelle ultime tre partite). I verde/arancio si impongono grazie alle reti di Contartese e alla doppietta di Combatti. Manca da ben dieci partite la vittoria al Comprensorio Vibonese che non riesce più a ingranare. I rossoblù, a secco di tre punti dal 7 dicembre 2024, cadono anche sul campo del Paravati con un secco 4-1. Inzillo illude con l’immediato vantaggio, ma poi i locali dilagano con doppietta di Furci e gol di Mesiano e Colloca. Il programma si chiude con Cessaniti-Pannaconi terminata a reti bianche.

I risultati

Mileto-Serra San Bruno 3-0

Maierato-Tropea 1-5

Paravati-Compr. Vibonese 4-1

Cessaniti-Pannaconi 0-0

Real Sorianello-Zungrese 1-2

Serrese-Pernocari 0-3

Classifica

Tropea 35

Zungrese 34

Pernocari 26

Mileto 24

Paravati 22

Pannaconi 21

Serra San Bruno 21

Compr. Vibonese 17

Cessaniti 15

Maierato 12

Serrese 7

Real Sorianello 0

Prossimo turno

Tropea-Paravati

Compr. Vibonese-Real Sorianello

Serra San Bruno-Maierato

Pannaconi-Mileto

Pernocari-Cessaniti

Zungrese-Serrese