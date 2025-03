Sfida tutta vibonese per la Coppa Calabria: a portarla a casa è il Panificio Pesce Todosport che batte Lory Volley Pizzo

Serata magica quella di ieri sera per la squadra di pallavolo femminile Panificio Biscottificio Pesce Todosport, che ha battuto la Marpesca Lory Volley Pizzo vincendo così la Coppa Calabria. Un cammino in crescendo quello delle ragazze di Vito Iurlaro, che prima hanno eliminato Paola, nella semifinale di sabato sera, e poi a Pizzo hanno battuto le padrone di casa, con un perentorio tre a uno. Due gare perfette, erano quelle che Lavecchia e compagne volevano giocare, per portarsi a casa l’ambita Coppa e così è stato.

Quattro set giocati bene – riporta una nota diffusa dalla società, nei quali il Panificio Pesce ha saputo anche soffrire per poi liberare l’urlo della vittoria, un urlo liberatorio, che porta in bacheca il primo tassello, di una stagione che sino ad ora si potrebbe definire perfetta. Di fronte avevano in finale quella che a ragion veduta viene definita come una corazzata, una squadra caparbia con tante individualità importanti, ma che probabilmente questa sera ha sentito troppo il peso di dover giocare davanti al proprio pubblico. Di ciò ha approfittato il Panificio Pesce che è partito in quarta e come un caterpillar ha gestito il gioco. Dopo aver vinto ai vantaggi il primo set, combattutissimo sotto ogni punto di vista, le ragazze arancioblù, si sono portate a casa il secondo parziale in maniera netta, con il punteggio di quattordici a venticinque.

Molti hanno subito pensato ad una gara in discesa, ma si sbagliavano, perché è arrivata la reazione della Marpesca, che ha giocato come sa, ed ha fiaccato la resistenza del Panificio Pesce. Si va al quarto decisivo set. Le vibonesi vanno avanti nel punteggio, Pizzo non molla e recupera e va avanti. Il coach Iurlaro calma le ragazze che rientrano in campo davvero concentrate. Nel rush finale vanno in vantaggio di due punti, infine si chiude sul tre a uno grazie al ventitrè a venticinque che fa esultare ed abbracciare il team del Panificio Pesce. «Una gioia indescrivibile – ha detto Iurlaro al temine della gara visibilmente commosso – che dedichiamo alla nostra società che sta lavorando e sta raggiungendo grandi risultati. Vincere la Coppa Calabria era un sogno e lo abbiamo realizzato. Ora avanti con umiltà ma pensando sempre a costruire qualcosa ancora di più importante».

Il tabellino

Marpesca Lory Volley Pizzo 1 – Panificio Biscottificio Pesce Todosport 3

Progressione set: 28/30 – 14/25 – 25/22 – 23/25

Marpesca Lory Volley Pizzo: Beltrando, Capocasale, Dardano, De Agazio, De Franco, Klizianovich, Mancuso, Oksyuk, Pagano, Sabato, Sarlo Giulia, Sarlo Carla,

Panificio Biscottificio Pesce Todosport: Angilletta, Barbuto A, Barbuto C, Biankina, Bregni, Canzonieri, Dodaro ( L1), Lavecchia, Lo Bianco ( L2 ), Lopez, Montalbano, Okoma, Polverino, Prasti.

Arbitri: Giulia Curcio e Antonella Giorla.