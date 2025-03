Calcio a 5, Futsal Filadelfia campione con tre giornate di anticipo. Il portiere Grandinetti: «Non eravamo partiti per vincere, ora ce la godiamo»

Il Futsal Club Filadelfia scrive un altro piccolo pezzo di storia per quel che riguarda il calcio a 5. Il club bianco/azzurro, infatti, mette la ciliegina sulla torta dopo una stagione strepitosa e dominata fin dalla prima giornata. La formazione vibonese vince il campionato di Serie C2 (girone B) con tre giornate di anticipo e stacca il pass per il prossimo campionato di Serie C1. Il 4-3 rifilato sabato al Maestrelli Calcio a 5 suona come una dolce melodia che apre le porte al titolo, allargando il divario dall’Olimpus seconda in classifica a quota dieci lunghezze. Un treno inarrestabile il Futsal Filadelfia che in diciotto giornate ha messo insieme quindici vittorie e ben 84 gol fatti. Un rullo compressore caratterizzato da una striscia positiva (ancora aperta) di ben dodici vittorie consecutive.

Una vittoria costruita domenica dopo domenica

Torna nell’Olimpo dei grandi dunque il club di Filadelfia dopo l’assenza degli ultimi anni e la ripartenza da zero, dalle macerie. In poco tempo però questa società è rinata, fino a tagliare tale traguardo. Tra gli eroi di questa stagione ormai agli sgoccioli c’è anche il portiere Francesco Grandinetti, che commenta così: «Il campionato di Serie C2 è il secondo campionato regionale per importanza. Quest’anno non eravamo partiti per vincere ma, con il passare delle giornate, abbiamo iniziato a prendere consapevolezza anche grazie alle vittorie che arrivavano, fino a fare sempre meglio e a inanellare dodici vittorie di fila. Adesso ci prendiamo questa promozione in Serie C1».

In un certo senso è anche un capolavoro di programmazione e pianificazione se si considera che il Futsal Filadelfia quattro anni fa militava in Serie C1, dopo la salvezza ottenuta però la società non iscrisse la squadra l’anno successivo e si dovette ripartire dalla Serie D. Da lì il costante reintegro, come dimostrano le due promozioni consecutive negli ultimi due anni: «C’erano squadre più attrezzate alla vittoria come l’Olimpus o l’Aurora Gallico, inoltre il girone B è sempre quello più difficile per la competitività che c’è. Adesso mancano tre giornate e cercheremo di onorare queste ultime partite, poi penseremo alla Supercoppa Regionale che giocheremo contro la vincente del campionato di Serie C1 e contro la vincente del girone A di Serie C2. Solo dopo la società penserà alla prossima stagione, e credo che l’intento sia quello di costruire una squadra in grado di tenere la categoria».