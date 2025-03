Arti marziali, a Vibo le elezioni per il rinnovo del Comitato regionale della Fijlkam

Alla presenza del maestro Giuseppe Matera, vice presidente vicario della Fijlkam, la federazione ufficiale italiana di judo, lotta, karate e arti marziali, hanno avuto luogo, a Vibo Valentia, nella sala convegni dell’hotel 501, le elezioni per il rinnovo del Comitato regionale Calabria.

In un clima di serenità e compostezza si sono svolte le operazioni di voto il cui scrutinio ha registrato la riconferma, quale presidente del comitato regionale, dello stimato maestro crotonese, Enzo Migliarese. Anche il settore lotta federale regionale ha avuto la riconferma del grande maestro internazionale, Mimmo Rocco Spanò. Una new entry si è registrata nel settore judo, con l’elezione di Giuseppe Gallelli.

Mentre, per il settore karate, è stata eletta la dottoressa e insegnante tecnico, Viola Zangara. L’attiva dirigente, considerata uno dei polmoni federali in Calabria, succede al maestro Gerardo Gemelli. Si apre una pagina muova, dunque, soprattutto per il settore karate calabrese, dove una pluricampionessa di karate sportivo, appunto Viola Zangara, potrà proseguire lungo la strada del rinnovamento e della crescita, sapendo di poter contare sull’apporto di uno staff federale di elevato livello e sulla presenza, quale commissario tecnico regionale, del Maestro Luciano Dichiera, cuore pulsante e motore della federazione in Calabria.