Vibonese, il match analyst Antonio Greco selezionato dal Liverpool per uno stage. Caffo: «Orgoglio per tutto il club»

Una squadra non è formata solamente dai giocatori in campo e dall’allenatore con il suo staff, ma c’è tutto un insieme che manda avanti un meccanismo complesso e che porta poi alle vittorie. Non ci sono solo i giocatori in campo a portare avanti il prestigio della Vibonese, squadra militante nel campionato di Serie D (girone I) ma pure una parte tecnico/analitica che può indirizzare anche il modo di giocare e di affrontare ogni match. In tal senso la figura del match analyst è fondamentale e, per la compagine rossoblù, la riveste Antonio Greco. Proprio quest’ultimo è stato selezionato tra centinaia di profili provenienti da tutta Europa, per uno stage formativo dal prestigioso Liverpool Football Club, squadra di Premier League e attualmente prima in classifica (saldamente) e tra le protagoniste nella corrente Champions League.

La soddisfazione di Caffo

«Siamo estremamente felici per Antonio – ha dichiarato il presidente Pippo Caffo -, la chiamata da parte di un club di fama mondiale come il Liverpool è motivo di grande orgoglio per tutta la famiglia della Vibonese. Questo dimostra come il lavoro serio e la dedizione possano aprire porte importanti anche partendo dalla nostra realtà». Antonio Greco, di grande supporto allo staff tecnico rossoblù con le sue competenze analitiche, avrà così l’opportunità di confrontarsi con una delle realtà più all’avanguardia del calcio internazionale, acquisendo capacità che porteranno valore aggiunto alla Vibonese al suo ritorno.