Coppa Calabria, l’Asd Pizzo cede il passo a 90 minuti dalla finale. Lo Sporting Polistena passa dopo i tempi supplementari

A un passo dalla gioia e da un sogno cullato per mesi. L’Asd Pizzo saluta la Coppa Calabria proprio a novanta minuti dalla finalissima del prossimo 2 aprile. L’unica esponente vibonese, infatti, cede allo Sporting Polistena nella gara di ritorno dopo lo 0-0 dell’andata. Un equilibrio che sembrava durare anche nel match di ritorno dal momento che ci sono voluti i tempi supplementari per decidere un vincitore. Di certo l’Asd Pizzo ha dato ogni goccia di sudore.

La partita

Match intenso e senza esclusione di colpi, giocato a viso aperto da entrambe le squadre. Sempre alto infatti il ritmo, fin dai primi minuti, con lo Sporting Polistena inizialmente pericoloso con un bel colpo di testa di Casedonte. Col passare dei minuti però esce fuori anche l’Asd Pizzo con Soriano ma la conclusione è timida. La compagine di Barbieri continua a pungere e va vicinissima al vantaggio con un bel uno-due firmato Soriano-Mahama, ma con quest’ultimo che spreca davanti al portiere. Nella ripresa arriva il gol di La Torre che, dal limite, libera un rasente che si infila nell’angolino basso, alla destra di Panuccio. I locali però reagiscono e vanno vicini al pareggio su calcio d’angolo e con un bel colpo di testa, da distanza ravvicinata, di Stillitano. Anche l’Asd Pizzo ha le sue occasioni per raddoppiare come la splendida punizione di Toscano dove è bravissimo il portiere locale a volare e smanacciare. Prima della fine arriva però il pareggio polistenese con il nuovo entrato Bineti che coglie come può un bel cross di Macrì e la mette dentro. Ai tempi supplementari la doccia fredda targata Orlando, sempre su un delizioso traversone di Macrì. Lo Sporting Polistena vola in finale.

Il tabellino

SPORTING POLISTENA: Panuccio; Casedonte, Bruzzese, Stillitano, Reitano; Raso, Mantegna, Giovinazzo; Buono (16′ st Bineti), Orlando, Macrì (18′ st Corica). A disp.: Sgrò, Candiloro, Corica, Deleo, La Gamba, Mileto, Demasi, Miserino. All. Gambi

ASD PIZZO: Bombai; Porcelli, Malerba, Sangare, Pugliese (30′ st Collia); Toscano, Mahama (1′ pts Colloca), Filardo (9′ sts Rombolà); Tripodi (7′ sts Maluccio F.), Soriano, La Torre. A disp.: Pititto, Maluccio S., Yusupha, Bruni, Sokona. All. Barbieri

ARBITRO: Manuel Pietro Paolo Maglio

MARCATORI: 21′ st La Torre (P), 35′ st Bineti (SP), 14′ pts Orlando (SP)

NOTE: Ammoniti: Macrì (SP), Soriano (P)