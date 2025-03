La Vibonese a caccia di vittoria dopo tre sconfitte consecutive: i rossoblù saranno di scena in Sicilia, sul campo del Ragusa

Un periodo buio per la Vibonese che non sta riuscendo a uscire da un tunnel costituito al momento da tre sconfitte consecutive e da una classifica che l’ha fatta scivolare a meno nove lunghezze dal terzo posto. Più di questo, però, l’obiettivo primario è salvare innanzitutto i play off poiché i punti dalla Reggina (seconda in classifica) sono attualmente dodici. Nel ventisettesimo turno del campionato di Serie D (girone I) i rossoblù saranno di scena in Sicilia, sul campo del Ragusa.

Come ci arrivano le due squadre

A dispetto dei tredici punti di distanza in favore della Vibonese, il momento storico del campionato annulla ogni differenza, soprattutto se si considera lo stato delle due formazioni. La squadra di Facciolo, come detto, sembra in caduta libera e oltre alle tre sconfitte consecutive, è reduce dalla pessima prestazione casalinga contro un Sant’Agata ampiamente alla portata. La formazione di Alessandro Erra, invece, arriva dalla sconfitta in casa del Sambiase. Prima aveva inanellato quattro vittorie consecutive e ben tre clean sheets di fila portandola a centro classifica e in una posizione tutto sommato tranquilla.

Cinque gli scontri più recenti tra le due formazioni e che vedono un bilancio nettamente a favore dei calabresi con quattro vittorie e una sola sconfitta quella cioè del 6 maggio 2023, ultima giornata del campionato, con la Vibonese ormai fuori dai giochi play off e senza più motivazioni e con un Ragusa, invece, in piena lotta salvezza. Tornando al presente, una gara che serve senz’altro più alla compagine rossoblù che a quella siciliana, anche perché i play off sono appesi a un filo e non si possono perdere.