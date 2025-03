Volley, Panificio Pesce Todosport inarrestabile: dopo la Coppa Calabria torna in campionato e batte l’Avolio

Tutto facile per il Panificio Pesce Todosport che ritorna in clima campionato dopo aver conquistato la coppa Calabria. Lavecchia e compagne hanno conquistato tre punti nei play off che decideranno chi lascerà la Serie C per approdare in Serie B2. Il primo ostacolo per il Panificio Pesce era l’Avolio, squadra giovane capace di esprimere un bel gioco.

Chi si aspettava un Panificio Pesce distratto dai festeggiamenti si sbagliava di grosso. Le arancioblù sono scese in campo con la voglia di chiudere subito i conti, senza correre nessun rischio e soprattutto per non mettere in gioco le avversarie. Una gara perfetta con pochissime sbavature che ha portato a chiudere la pratica in tre set. Le ragazze di Iurlaro sono state abbondantemente padrone del campo. Solo nel terzo set, sotto di due, le padrone di casa sono scese in campo con un piglio diverso ed hanno espresso un gioco più veloce. Finisce tre a zero ed ora si pensa già al prossimo impegno casalingo.

