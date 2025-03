Prima Categoria, l’Asd Pizzo batte la Promosport e riapre il campionato. La Real Fabriziese travolge la Sersalese: i risultati

Il ventiduesimo turno del campionato di Prima Categoria ha scombinato tutti i piani (o quasi) in vetta alla classifica. Forte scossone infatti in cima, con la capolista Promosport che cade in casa dell’Asd Pizzo. Il club napitino infatti si impone per 1-0 e riapre clamorosamente i giochi per il primo posto, anche perché c’è innanzitutto il sorpasso del Taverna ma andiamo con ordine, e con un turno che sorride alle vibonesi.

Le gare della domenica

Il big match dello stadio Girolamo Grillo se lo aggiudica la squadra vibonese che piega di misura i lametini grazie al gol di Tripodi che insacca di piatto e a giro. Sorpasso in curva a opera del Taverna che è la nuova capolista dopo aver vinto il derby sul campo del Real Montepaone. Un treno inarrestabile quello biancorosso alla sua settima vittoria consecutiva e al suo undicesimo risultato utile di fila. A regalare la vetta è stato Maida con un gol a freddo, dopo soli dieci minuti che rgegerà fino alla fine.

Rallenta dopo due vittorie consecutive il Soverato che sul campo della Stella Mileto non va oltre lo 0-0 e adesso deve guardarsi le spalle dall’Asd Pizzo. Allunga a sei la striscia di partite senza vittoria il Bivongi che in casa contro la Rosarnese fa 2-2. Ospiti avanti con gentile ma i padroni di casa riescono a ribaltarla con Boigorri e Marulla. Alla fine è Esteban a fissare il definitivo pari, con il Bivongi che non approfitta pienamente del turno di riposo del Piscopio, antagonista per i play off.

Ritrova i tre punti anche il Sant’Onofrio, a secco da tre giornate. I giallorossi esultano davanti ai propri tifosi dopo aver battuto il Prasar per 2-1. Una partenza sprint per i locali che, dopo solo otto minuti, si trovano già sul doppio vantaggio grazie a Augurusa e Obi. Scalzo dimezza lo svantaggio per gli ospiti al quarto d’ora ma non basta.

Una sorta di scontro diretto per la salvezza quello tra Real Fabriziese e Sersalese, con i padroni di casa che tornano a vincere dopo ben cinque turni. Tre punti pesantissimi in ottica salvezza per la compagine vibonese dal momento che tiene a bada quelle che stanno dietro. I locali sono straripanti e rifilano una manita che non ammette repliche agli avversari. La sblocca Aramburù al quarto d’ora del primo tempo mentre, nella ripresa, i ragazzi di Perna dilagano: raddoppio di Zaffino e poi Montagnese e ancora Aramburù con una tripletta fissano la manita.

Era un altro delicato scontro per la salvezza quello tra Laureana e il fanalino di coda Palermiti, divisi da soli tre punti. Alla fine a spuntarla è stato l’equilibrio, con il match che termina 1-1: a Ferraro risponde Fulciniti.

Risultati

Bivongi-Rosarnese 2-2

Laureana-Palermiti 1-1

Asd Pizzo-Promosport 1-0

Real Fabriziese-Sersalese 5-0

Real Montepaone-Taverna 1-1

Sant’Onofrio-Prasar 2-1

Stella Mileto-Soverato 0-0

Riposa: Piscopio

Classifica

Taverna 42

Promosport 41

Soverato 38

Asd Pizzo 36

Bivongi 33

Piscopio 31

Real Montepaone 31

Sant’Onofrio 27

Stella Mileto 27

Real Fabriziese 24

Rosarnese 23

Laureana 20

Prasar 20

Palermiti 17

Sersalese 17

Prossimo turno

Piscopio-Real Montepaone

Soverato-Real Fabriziese

Taverna-Laureana

Palermiti-Stella Mileto

Prasar-Asd Pizzo

Rosarnese-Sant’Onofrio

Sersalese-Bivongi

Riposa: Promosport