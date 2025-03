Terza Categoria, Zungrese a valanga sulla Serrese (8-0). Il Comprensorio Vibonese torna a vincere dopo due mesi: i risultati

Il campionato di Terza Categoria manda in archivio anche la quindicesima giornata, e anche stavolta è stato evidente il dualismo in vetta tra Tropea e Zungrese. Dal terzo posto in giù, invece, ci sono almeno cinque squadre che lottano per tre posti che significherebbero play off.

Gli anticipi

Due gli anticipi del sabato, con la capolista Tropea che infila la sua terza vittoria consecutiva battendo il Paravati senza troppi indugi. In riva alla Costa degli dei finisce con un secco 4-0 per i locali che non mettono mai in discussione i tre punti e si impongono grazie alla doppietta di Mandaglio e alle reti di Russo e Mamone. Nell’altro anticipo torna finalmente alla vittoria il Comprensorio Vibonese dopo ben nove turni di digiuno. Arrivano dopo due mesi dunque i tre punti per i rossoblù che piegano il fanalino di coda Real Sorianello (ancora fermo a zero punti) non senza fatica e con gli ospiti che escono a testa alta. Vantaggio ospite con Nesci dopo soli sette minuti ma dopo soli tre minuti Inzillo (peraltro contro la squadra del suo paese) ristabilisce gli equilibri. La Real Sorianello non demorde e mette ancora il naso avanti sempre con Nesci ma prima dell’intervallo c’è uno sfortunato autogol a ristabilire il 2-2. Sul fine di match Mazza regala la vittoria ai suoi.

Le gare della domenica

Per un Tropea che cerca di fuggire c’è una Zungrese che rincorre e rimane col fiato su collo. I biancoazzurri sono un rullo compressore e, davanti ai propri tifosi, infilano la settima vittoria consecutiva. Vittima questa volta la Serrese in una gara senza quasi mai storia e chiusa già nella prima frazione. Vantaggio con Morello al 17’ pt e poi il cinico uno-due targato Cristofalo-Vallone nel giro di due minuti. Prima dell’intervallo c’è anche tempo per il poker a firma di Licastro.

Nella ripresa è una sorta di assalto alla croce rossa, con i locali che ne fanno altri quattro grazie a Cristofalo che ne fa altri due, per la tripletta personale, Vallone (doppietta) e la rete di Vangeli per l’8-0 finale.

Corre forte anche il Pernocari al suo quarto risultato utile consecutivo e con una sola sconfitta nelle ultime tredici partite. Rispedito a casa senza punti dunque il Cessaniti, con i padroni di casa che fanno subito capire l’inerzia del match dopo soli sette minuti di gioco grazie alla rete di Contartese mentre, alla mezz’ora, raddoppia Alex Restuccia su calcio di rigore. nella ripresa arriva il tris griffato Dimundo mentre il poker porta la firma di Mandaradoni. Il gol della bandiera ospite è siglato da Giannini nel finale.

Dal sentore di play off il match tra Pannaconi e Mileto e, di fatti, il match finisce in parità. Vantaggio biancorosso con Henao dopo otto minuti ma i padroni di casa pervengono al pari con Ruffa per poi ribaltarla con Tomaino. Nel finale è Portocarreno a evitare la sconfitta, per un pareggio che fa più comodo al Mileto.

Il turno si completa con Serra San Bruno – Maierato, con questi ultimi che fanno il blitz esterno imponendosi per 1-2. Di Sileo e Rizzo i gol maieratesi, mentre per il Serra San Bruno accorcia momentaneamente le distanze Greco, ma non basta.

Risultati

Tropea-Paravati 4-0

Compr. Vibonese-Real Sorianello 3-2

Serra San Bruno-Maierato 1-2

Pannaconi-Mileto 2-2

Pernocari-Cessaniti 4-1

Zungrese-Serrese 8-0

Classifica

Tropea 38

Zungrese 37

Pernocari 29

Mileto 25

Pannaconi 22

Paravati 22

Serra San Bruno 21

Comprensorio Vibonese 20

Cessaniti 15

Maierato 15

Serrese 7

Real Sorianello 0

Prossimo turno

Tropea-Serra San Bruno

Mileto-Pernocari

Maierato-Pannaconi

Paravati-Real Sorianello

Cessaniti-Zungrese

Serrese-Compr. Vibonese