Eccellenza, il Soriano rimontato dalla Vigor Lamezia che vince 4-2. Mister Figliomeni: «Gol presi a causa di nostre disattenzioni individuali»

Era il big match della ventiquattresima giornata del campionato di Eccellenza e le aspettative non ha di certo deluso. Soriano-Vigor Lamezia è stato un turbinio di emozioni, alimentato dalla grande posta in palio che c’era. Alla fine però la compagine vibonese cade dopo sette risultati utili consecutivi e, soprattutto, dopo sei vittorie e un pari nelle già citate sette uscite. C’è rammarico soprattutto per come è maturata la sconfitta, anche perché dopo venticinque minuti i rossoblù si sono trovati sul doppio vantaggio grazie alle reti di Ocampo e Staropoli.

Un uno-due inaspettato che, forse figlio del troppo agonismo, ha causato qualche disordine sugli spalti. La Vigor Lamezia però non si è mai scomposta e prima accorcia con un calco di rigore trasformato da Rodriguez e poi pareggia, agli sgoccioli dell’intervallo, con Spanò. Nella ripresa la capolista la ribalta completamente con Cosenza e poi fissa il poker con Lucia. La squadra di mister Figliomeni rallenta la sua corsa ai play off che rimangono comunque a un centimetro.

Il rammarico di Figliomeni

Nel post partita, ai microfoni locali del club, si è espresso il tecnico rossoblù Tonino Figliomeni, alla sua prima sconfitta da quando siede sulla panchina del Soriano: «Quando affronti una squadra del genere, forte ed esperta e che non perde la testa come abbiamo fatto noi è difficile riprenderla. Avevamo trovato il doppio vantaggio ma dopo aver subito le loro due reti è chiaro che tutto viene in salita. Il calcio di rigore, innanzitutto, è nato da una nostra disattenzione in uscita, con il loro attaccante che è stato bravo a inserirsi e con il nostro difensore che ha commesso il fallo in area. Inoltre quello che è successo sugli spalti non ci ha aiutato e ci ha fatto abbassare l’attenzione, subendo di fatti il gol del pareggio».



Sconfitta a parte, resta l’amaro in bocca anche perché la prova dei rossoblù è stata buona: «Dispiace – continua Figliomeni – perché forse potevamo gestire meglio alcune situazioni, fermo restando che chi vince ha sempre ragione. In ogni caso ho poco da rimproverare se non qualche disattenzione individuale di troppo. Ora ripartiamo già da domenica prossima contro la Rossanese».