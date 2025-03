«Un vanto per la città di Vibo»: il sindaco Romeo si congratula con la Todosport per la conquista della Coppa Calabria di pallavolo

Il sindaco di Vibo Valentia, Enzo Romeo, ha espresso le sue congratulazioni alla squadra di pallavolo Todosport per la recente vittoria della Coppa Calabria, sconfiggendo le avversarie di Pizzo. «Esprimo le mie più vive congratulazioni alla Todosport per lo splendido traguardo raggiunto con la vittoria della Coppa Calabria di pallavolo. Un traguardo meritato per una società che è vanto per l’intera città di Vibo Valentia». È quanto dichiara il sindaco Enzo Romeo, nel congratularsi con la compagine vibonese per il successo nel trofeo regionale ottenuto l’altra sera a Pizzo contro le padrone di casa.

«La Todosport è ormai una certezza nel panorama sportivo della nostra città, una società cresciuta molto e nella quale regnano gli alti valori dello sport. I risultati lusinghieri sono soltanto una logica conseguenza del lavoro sul campo. Per questo – conclude il sindaco Romeo – mi sento di ringraziare e di congratularmi con tutte le atlete, lo staff tecnico, la dirigenza, invitandoli a continuare a credere nei loro sogni e portare alto il nome di Vibo Valentia».