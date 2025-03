Volley, la Tonno Callipo dopo più di tre mesi ritrova la vittoria (e il sorriso) in trasferta: battuto Ciclope Bronte

Dopo oltre tre mesi la Tonno Callipo ritrova la vittoria lontano dal PalaValentia, sbancando al tie-break Ciclope Bronte. Era il 30 novembre dell’anno scorso quando Mille e compagni violavano il campo della Gupe. Ieri, contro i più quotati avversari di Bronte, la squadra giallorossa si è imposta ritrovando determinazione e cattiveria agonistica nei tre set vinti. Il rammarico resta soprattutto per quel terzo parziale perso, quando s’è registrato il rituale, verrebbe da dire, crollo mentale che ha dato campo libero ai siciliani. Ma nel quarto set riecco la Tonno Callipo ammirata nel primo: quella combattiva, vogliosa di non arrendersi, in cui è riemerso spirito di sacrificio e di coesione del gruppo, portando il match al tie-break. Anche in quest’ultimo parziale i più esperti, Mille (vice bomber di serata con 20 punti) e Saragò, hanno fatto da chioccia dirimendo soprattutto il capitano le situazioni più complicate nei momenti topici del set.

Al pari di Mariano (top scorer con ben 25 punti) tornato ai livelli di inizio stagione e di Pisani. Ma menzione anche per la consueta ottima regia di Bisotto e per il solito Borgesi (11 punti, di cui ben 5 muri) che, nell’1-1 del quinto set, ha messo in fila ben tre muri nella stessa azione.

Una trasferta finalmente fortunata dunque per la Tonno Callipo, che abbatte il tabù per le gare lontano dal PalaValentia ed opera il sorpasso in classifica proprio ai danni della Ciclope, insediandosi ora in sesta posizione con 22 punti.

La partita

Un primo set molto combattuto quello in cui la Tonno Callipo sembra lasciar sfogare i siciliani nella prima parte, per poi affondare i colpi nella seconda. Ecco quindi la parità (4-4, 8-8) nelle battute iniziali, fino a quanto Bronte passa a condurre di due punti e coach Piccioni chiama il suo primo tempo. Nonostante lo svantaggio, i giallorossi sono in partita ed appaiono alquanto determinati, basti ammirare la forza e la precisione in attacco di capitan Mille e di Mariano. Sono i loro punti che mantengono Vibo attaccato a Bronte, anzi sotto per 13-11 la Tonno Callipo infila un parziale di 6-0, tra cui tre punti di Mille ed uno di Mariano, e passa a condurre 17-13. Di fatto è l’allungo che si rivelerà decisivo ai fini della conquista del set. Infatti Bronte perde le sue certezze, coach Lopis opta per il cambio della diagonale, ma Vibo in tranquillità continua a mantenere le redini del gioco e del punteggio. Bronte utilizza anche il secondo time out sotto 15-20 grazie ad un muro di Saragò, e Vibo sembra accusare il ritorno dei siciliani, sbagliando qualcosa in attacco (19-21). Ma nel finale di set riscalda nuovamente il braccio capitan Mille, che infila due punti tra cui il set-point (20-24). Bronte è bravo ad annullarne due, ma al terzo è un errore al servizio dei locali a consegnare il primo set a Vibo (22-25).

Nel secondo set parte ancora bene Vibo che, con un ace di Pisani ed un attacco di Mille, va avanti 2-0. Ma Bronte si risveglia subito e costringe, sul 6-3, al primo time out coach Piccioni. La Tonno Callipo non si ritrova e con un errore al servizio aumenta lo svantaggio a -4 (9-5). Bronte sembra rianimarsi in questo secondo parziale e continua a condurre (15-10), con Piccioni che chiama il suo secondo time out. Da qui in avanti c’è un’alternanza nel punteggio e Vibo con un parziale di 3-0 (16-14) costringe Lopis al suo primo time out. Giallorossi in ripresa e raggiungono la parità due volte: in particolare il 19-19 è del solito Mariano. Bronte però d’ora in poi è più concreto in attacco e con Saraceno passa a condurre 23-20. Vibo non è da meno e con un muro sontuoso di Bisotto e subito dopo un attacco di Mille, raggiunge la parità 23-23. Sembra lotta serrata, invece Bronte è più lucido e pareggia i conti dei set con due punti finali (25-23).

Nel terzo set si prosegue punto a punto (4-4, 6-6) con il primo break di Bronte sul 9-6, tanto che Piccioni chiama subito tempo. Qualche protesta vibonese perché poco prima c’era stato un 4° tocco dei siciliani non visto dall’arbitro. Il set prosegue con Bronte abile a tenere un discreto vantaggio (12-7) specie perché Vibo pecca in ricezione. Qui Augugliaro rileva Pisani ma i giallorossi subiscono ancora e sembrano arrendersi al gioco lineare, niente di più, di Bronte. Anche un parziale di 6-0 dei siciliani (18-8) con Piccioni che, dopo una pipe di Mille, opta per l’ingresso dell’altra diagonale (Grande-Cariello). Lo svantaggio però è alquanto vistoso per Vibo, che perde tutti i riferimenti e affonda, anche sul piano mentale, quasi rinunciando a lottare. Per Bronte è fin troppo agevole mantenere il vantaggio e chiudere 25-14.

Il quarto set sembra ricalcare quello precedente per la Tonno Callipo che stenta a trovare i giusti sincronismi. Bronte non si fa pregare e passa subito a condurre (5-2, 8-4), quando Piccioni chiama tempo per frenare il ritmo dei locali. In parte ci riesce, poiché i giallorossi – dopo essere stati sotto anche di 4 punti (9-5) – non intendono mollare e gradualmente risalgono (10-8) fino a quando Mille, con tre punti consecutivi, porta tutto in parità sul 14-14. Tempo di Lopis e poco dopo (14-17) anche il cambio della diagonale, ma la Tonno Callipo è quella bella del primo set. Così continua a condurre nel punteggio (15-19, 20-22) quando Piccioni chiama tempo appena vede risalire i siciliani. Nel finale un gran muro di Saragò ed un attacco di Pisani portano Vibo sul 24-20, quindi due set-point annullati ed al terzo è un errore al servizio dei locali a portare tutto al tie break.

Parte bene la Tonno Callipo nel quinto set che, eccetto l’1-0 iniziale di Bronte, condurrà sempre nel punteggio. E proprio con due errori siciliani (1-3, 2-4) si porta subito avanti la squadra di Piccioni. Quando invece realizzano prima Mariano e poi Saragò con un ace, il punteggio recita 7-4 sempre per Vibo. Che al cambio campo è ancora in vantaggio (4-8) con Mariano, bravo anche nel punto successivo (6-9). Pathos e adrenalina in un finale di gara palpitante. Ma è una Tonno Callipo più volitiva e determinata: Pisani con un mani fuori avversario fissa l’11-9, bissato da Saragò con un primo tempo pregevole per il 12-9. Bronte arranca e sbaglia in attacco, non sbaglia invece ancora Pisani con un muro che vale il match-point (14-9), e dopo un errore al servizio di Mariano è proprio l’opposto giallorosso a chiudere set ed incontro. Finalmente, la Tonno Callipo può esultare anche in trasferta!

Intervista

Ovviamente soddisfatto coach Piccioni che spiega: «Finalmente una bella vittoria, voluta fortemente e cercata anche nei momenti di difficoltà. Il quarto set sembrava compromesso in partenza, visto che siamo stati sotto anche di 5 punti. Invece gradualmente abbiamo rosicchiato punto su punto, e siamo stati bravissimi nel finale di set a restare lucidi ed a portarlo a casa. Anche il tie-break è stato giocato con tanta voglia e cuore: si vedeva proprio – sottolinea il tecnico giallorosso – lo spirito di rivalsa che è emerso nel gruppo, per dimostrare comunque che anche in trasferta riusciamo ad esprimerci su buoni livelli. Ovviamente siamo contenti, perché è una vittoria che fa morale e soprattutto classifica. Che del resto è molto corta, adesso siamo sesti ad un punto da Palermo, però l’importante è che ci siamo. Tutti sono stati bravi nonostante i momenti di difficoltà che abbiamo avuto, complice anche la forza di Bronte che, non dimentichiamo, ha giocatori importanti che fanno la differenza, però siamo stati bravi ad arginarli. In qualche occasione siamo stati fallosi e sicuramente c’è da migliorare in battuta, con qualche errore di troppo però ho apprezzato molto la reazione e la voglia di non mollare. Ci abbiamo creduto fino alla fine e – conclude Piccioni – siamo stati meritatamente premiati».

Ciclope Bronte – Tonno Callipo Vibo 2-3

(22-25, 25-23, 25-14, 22-25, 10-15)