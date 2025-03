𝐊ickboxing, il vibonese Salvatore Pio Sesto campione del mondo alla Wako di Jesolo: trionfo per la Big Match di San Calogero

Il gruppo della Big match the gym du San Calogero

Solo pochi mesi fa a Budapest il gradino più alto del podio gli era sfuggito di un soffio. Nei giorni scorsi all’Italian Kickboxing World Cup a Jesolo, Salvatore Pio Sesto, atleta della Big match the gym di San Calogero, è riuscito finalmente ad “agguantarlo” salendoci sopra e laureandosi campione del mondo. L’ennesimo successo per il Centro di arti marziali diretto dal maestro Salvatore Romano, che conferma così l’eccellenza della sua formazione, sempre al passo con le più innovative tecniche di allenamento. La manifestazione Wako (World Association of kickboxing Organization) organizzata dalla Federkombat si è tenuta dal 5 al 9 marzo, e ha visto la presenza di più di 3000 atleti di varie discipline di 40 Paesi diversi.

La comitiva sancalogerese era composta da 4 fighter, tutti gareggianti nella disciplina del point fighting: Salvatore Pio Sesto (categoria -63 old cadet), Edoardo Calabria (-63 kg juniores), Lara Romano (-65 kg Juniores) e Irene Lisotti (-55 kg Juniores). Se per Sesto, la trasferta in terra veneta è valsa la medaglia d’oro i compagni di team hanno portato a casa ottimi piazzamenti: Lara Romano quinta classificata, Edoardo Calabria nono classificato e Irene Lisotti nona classificata. Archiviata l’esperienza mondiale lo sguardo è ora rivolto ai prossimi appuntamenti ossia i Campionati Italiani e Criterium, dove i 4 atleti lotteranno per conquistare la maglia della nazionale di kickboxing e garantirsi così il pass al successivo campionato Europeo.