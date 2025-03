Juniores, i giovani dell’Ags Soriano vincono la finale play off e accedono alle fasi regionali. Vissicchio: «Dedica alla società e ai tifosi»

Per un Ags Soriano che vola alto nel campionato di Eccellenza, sognando i play off, c’è una Juniores che va di pari passo seguendo le orme dei grandi. Già perché i giovani ragazzi rossoblù vincono la finale play off del campionato Juniores (girone D) e accedono alla fase regionale. Secondo posto nella regular season, dietro solo alla corazzata Vigor Lamezia che chiude con dieci lunghezze di vantaggio. Nella semifinale play off l’Under 19 sorianese ha battuto con un secco 3-0 l’Amantea, guadagnandosi il pass per la finale giocata in casa contro i pari età dell’Atletico Maida. Allo stadio A. Primerano il match è terminato 2-2 con gli ospiti in vantaggio con Paone e poi ripresi da Barilaro. Ai tempi supplementari Iuliano illude i giallorossi ma dopo due minuti Mari ristabilisce l’equilibrio che, in virtù del miglior piazzamento in classifica, sorride ai rossoblù che sfatano il tabù dopo quattro finali perse.

Le parole di Mimmo Vissicchio

Soddisfatto il direttore tecnico Mimmo Vissicchio, che ha seguito l’intero percorso dell’Under 19: «Siamo felici per la qualificazione alla fase finale, poiché è un traguardo significativo per tutti. Un plauso va al mister Luigi Russo e a tutta la squadra. I ragazzi hanno dato tutto in campo contro un degno avversario come lo è stato l’Atletico Maida, squadra alla quale vanno i miei più sinceri complimenti. Ho visto una gran bella partita, sostanzialmente corretta e dove entrambe hanno lottato fino alla fine. Volevamo raggiungere questo traguardo e ci siamo riusciti. Dedichiamo la vittoria dei play off all’Ags Soriano tutta e ai nostri tifosi». Nel prossimo turno, i ragazzi di mister Russo affronteranno in trasferta i pari età dell’Isola Capo Rizzuto.