Mileto, i giocatori in erba dell’Academy ospiti in Toscana dell’Empoli calcio

Diventa sempre più stretto il legame tra l’Academy Mileto e l’Empoli calcio. Nei giorni scorsi i ragazzi guidati dal mister Mario Spina si sono recati nella città toscana, ospiti della locale società sportiva presieduta da Fabrizio Corsi. Nell’occasione i giocatori in erba del sodalizio della cittadina normanna e i loro rispettivi accompagnatori hanno avuto modo di visitare il Centro sportivo “Casa azzurri”, di confrontarsi con le scuole calcio della Toscana affiliate all’Empoli e di assistere, allo stadio comunale “Carlo Castellani”, alla partita della prima squadra disputata contro la Roma. La compagine allenata da Roberto D’Aversa milita attualmente nel campionato di Serie A. Il rapporto tra l’Academy Mileto e l’Empoli, tuttavia, non si limita solo a questo.

L’accordo di affiliazione tra i due sodalizi, infatti, prevede che ogni tre mesi nella cittadina normanna giungerà un osservatore della società toscana, per controllare, capire e concordare le varie dinamiche e tipologie di allenamento utilizzate da mister Spina e dai suoi più stretti collaboratori. La prossima “visita” di uno di questi tecnici in terra calabra è prevista lunedì 24 marzo, presso lo stadio comunale “Nino Varì e Filippo Mesiano” da poco ristrutturato e dotato di un terreno di gioco in erba sintetica di ultima generazione.

«Insieme all’Empoli calcio – afferma al riguardo l’allenatore dell’Academy Mileto – stiamo portando avanti un processo di crescita importante per la nostra scuola calcio e per l’intera cittadina. Ad oggi risultano iscritti al nostro sodalizio circa cento piccoli giocatori. Il nostro intento e il nostro obiettivo sono di crescere ancora nei prossimi anni, allargando il parterre alle categorie giovanissimi, allievi e under 18, facendo riferimento alla locale squadra “Stella Mileto”, militante attualmente nel campionato di Prima Categoria, e puntando, magari, a inserire in futuro qualche nostro giovane atleta nel calcio che conta, nella stessa società sportiva Empoli».