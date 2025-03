Usd Francavilla Angitola seconda nei tornei Under 15 e 17: «Anche nei piccoli paesi si possono raggiungere importanti risultati»

L’Usd Francavilla Angitola è una realtà in continua crescita. Si sono appena conclusi i tornei under 15 e under 17 provinciali Figc per la società francavillese con due ottimi piazzamenti: in entrambi i campionati secondi in classifica dietro alla Bulldog Vibo. «Ottimi risultati – si legge nel comunicato stampa della società sportiva – dopo la vittoria degli anni precedenti nelle categorie Pulcini, Esordienti e Giovanissimi Figc che per un paese piccolo come Francavilla è motivo di soddisfazione».

Grandi riconoscimenti quindi per la giovanissima società del presidente Pasquale Mazzotta, nata nel 2018, che «ha avuto un incremento di numeri e di crescita con il passare degli anni. Merito – prosegue la nota – del responsabile della Scuola calcio Pino Pungitore, patentino Uefa B, nonché collaboratore scouting del Catanzaro, società alla quale siamo affiliati. Tanti i ragazzi cresciuti a Francavilla che ora sono nelle giovanili del Catanzaro. Questo significa che anche nei paesi piccoli se si lavora con passione, dedizione, competenza e soprattutto programmazione si possono costruire progetti importanti».