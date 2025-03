Finisce in parità l’amichevole tra Vibonese e San Nicola Chiaravalle: 1-1 allo stadio Luigi Razza

I rossoblù di mister Facciolo passano in vantaggio dopo soli sei minuti con Berardi, ma poco dopo la squadra militante in Promozione recupera e torna a casa soddisfatta

Nel prossimo weekend il campionato di Serie D osserverà la sosta in virtù della Rappresentativa alla Viareggio Cup. E tra pausa e ribaltamenti di classifica con il ritorno dell’Akragas, c’è una Vibonese che rimane concentrata sulla propria strada. Questo pomeriggio, allo stadio Luigi Razza di Vibo Valentia, i rossoblù di mister Facciolo hanno disputato un’amichevole contro il San Nicola Chiaravalle, squadra militante nel campionato di Promozione (girone B).

La partita

Termina 1-1 la sfida ma, più che il risultato, contava puntellare gioco e idee. Due versioni rossoblù in campo nei due tempi, dal momento che nella prima frazione mister Facciolo schiera un 4-3-3 con Castillo, Checa, Capone e Nunziante nella linea difensiva mentre a centrocampo ecco Giunta, Atteo e Aronica. Si rivedono Berardi e Simonelli in attacco e con il tridente completato dal giovane attaccante in prova (classe 2003) Diop. Nella ripresa rivoluzione di interpreti dal momento che il tecnico inserisce Tarantino sulla corsia di destra, Milazzo e Cardinale a centrocampo al posto di Giunta e Atteo mentre il tridente è completamente rivoluzionato con gli inserimenti di Terranova, Alagna e Palumbo.

4-3-3 anche per il San Nicola Chiaravalle con Cantafio tra i pali protetto dal quartetto Carozzo, Clemente, Tascon e Risoleo. A centrocampo operano Escudero, Bigongiari e Gasperin. Tridente offensivo con Buzzi, Acuna e Portesi. Ospiti alquanto pimpanti e molto propositivi, forse più della Vibonese. Padroni di casa avanti dopo soli sei minuti grazie a un bel rasente di Berardi che si insacca, ma col passare del tempo la squadra di mister Sisi non si lascia intimorire e anzi prende l’iniziativa e trovando anche il gol del pareggio con Buzzi al 25′ pt. Almeno in un paio di occasioni, inoltre, la squadra ospite ha sfiorato il vantaggio ancora con Buzzi e poi con Gasparin, fermati solo d due prodigiosi interventi del portiere rossoblù. Torna a casa soddisfatto il San Nicola Chiaravalle, qualcosa da limare in casa Vibonese.