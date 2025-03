Gara casalinga per il Panificio Pesce che ospita l’agguerrita Gm Volley 2000

Il Pala Borsellino di Vibo ritornerà ad ospitare il Panificio Pesce, dopo due settimane di lontananza, vista final four di Coppa Calabria e la prima gara di play off. Infatti le ragazze vibonesi, domani sabato 15 marzo alle ore 18.30, giocheranno sul terreno amico la seconda gara dei play off contro la Gm Volley 2000.

Una partita importante per il Panificio Pesce che deve continuare a vincere per rimanere sempre più in alto in classifica, in questo nuovo mini campionato, per arrivare alla fine nel miglior modo possibile e giocarsi l’accesso in Serie B2. Per affrontare la valida formazione avversaria, le atlete vibonesi puntano alla massima concentrazione.

Prima della gara ci sarà la presentazione ai tifosi della Coppa Calabria. Un momento storico per la squadra che accoglierà in bacheca il trofeo. In più ci saranno all’interno del palazzetto delle aree dedicate al Main Sponsor Panificio Pesce, con la degustazione dei prodotti. L’ingresso è gratuito.