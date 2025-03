Vibonese, il vivaio si conferma florido: la Rappresentativa Regionale Under 17 chiama tre giovani promesse

La Vibonese continua a godersi i frutti del lavoro svolto da due anni a questa parte nel settore giovanile. Il club rossoblù militante nel campionato di Serie D, infatti, continua nel suo progetto di valorizzazione giovani e arrivare così a un’autosufficienza della prima squadra per quel che riguarda i prodotti del proprio vivaio.

I tre giovani convocati

Dopo avere portato in prima squadra Marano, Cosmano e Barrere infatti, altri gioiellini si sono allenati con la prima squadra allenata da mister Michele Facciolo. Non solo, anche perché per tre di loro è arrivata la convocazione, da parte del responsabile Roberto Montuano, nella Rappresentativa Regionale Under 17 e dunque saranno convocati per il prossimo 20 marzo in vista del raduno che avrà luogo allo stadio Riga di Sant’Eufemia, a Lamezia Terme.

I tre giovani rossoblù in questione e convocati per la Rappresentativa sono il portiere Rocco Ciurleo, il difensore Michele Lo Bianco e il centrocampista Domenico Fragalà, tutti classe 2008. Insieme hanno iniziato la stagione nell’Under 17, ma da qualche gara sono stati aggregati alla Juniores che disputa il campionato nazionale. Alcuni di loro hanno anche ben figurato nella recente amichevole contro il San Nicola Chiaravalle (squadra militante nel campionato di promozione B) giocata giovedì pomeriggio allo stadio Luigi Razza. Insomma, il settore giovanile rossoblù funziona, per un progetto che finora ha rispettato tutte le tappe programmate.