Seconda Categoria, manita Spilinga che consolida la vetta. Inatteso scivolone del Francica mentre la Ricadese vede i play off

Nel fine settimana vittoria anche per il San Costantino che batte in rimonta Filandari. Cade in casa il Nuova Ada contro Academy Girifalco

Riparte il campionato di Seconda Categoria dopo la pausa di settimana scorsa. Via al classico rush finale quando mancano solamente cinque giornate al termine della stagione. La giornata registra un pesante sprint in vetta con la capolista Splinga che allunga sul Francica, e con quest’ultimo che adesso è agganciato dalla Nuova Medimo.

L’anticipo

Scontato il turno di pausa si riparte con il consueto anticipo che vedeva di fronte Ricadese e Francica. Una gara tirata e che alla fine fa registrare un inaspettato quanto pesante scossone. I locali infatti battono il Francica, alla sua seconda sconfitta esterna di fila, mentre la Ricadese infila la sua terza vittoria consecutive, nonché il suo quinto risultato utile. Eppure i biancoverdi erano passati in vantaggio grazie alla rete firmata da Ventrice dopo undici minuti, ma dopo sette minuti Pannia firma il pareggio. Nella ripresa la doccia fredda con Crudo capace di ribaltare tutto e accendere la corsa al secondo posto.

Le gare di domenica

Domenica in campo tutte le altre gare in programma, a partire dalla capolista Spilinga che coglie al volo l’assist della Ricadese. Il club spilingese batte a domicilio l’Amaroni e si porta a cinque lunghezze di distanza, consolidando in maniera importante il primato, adesso a più cinque. Gara più complicata del previsto, ma con i locali che reggono solo un tempo. Dopo l’equilibrio della prima frazione, nella ripresa sale in cattedra lo Spilinga che prima trova il vantaggio con Broso e con quest’ultimo che raddoppia alla mezz’ora mentre Taccone e Gaetano (quest’ultimo doppietta) mettono il punto esclamativo e fissano il punteggio sullo 0-5.

Torna a vincere il Nuova Medimo dopo il pari di settimana scorsa. I rossoverdi battono a domicilio il Girifalco per 0-1 e agganciano il secondo posto in classifica. La decide bomber Nasso alla mezz’ora del primo tempo. Dal sentore di play off invece era la sfida tra Nuova Ada e Academy Girifalco dal momento che in ballo c’erano punti pesanti, e alla fine a spuntarla è stata l’Academy Girifalco. Succede tutto nella ripresa con i gol di Marino e Fodaro mentre per i padroni di casa in rete Figliuzzi nel finale, ma è troppo tardi.

Seconda vittoria consecutiva per il San Costantino che batte il Filandari e sale a quota 31 in classifica, mettendo di mira la zona di vertice. I giallorossi prima si complicano le cose, andando sotto per il gol ospite targato Elia, poi però la squadra di mister Romano ribalta tutto dal momento che prima pareggia con Lugo e poi va negli spogliatoi in vantaggio grazie al solito Bolivar. Al quarto d’ora della ripresa Chiarello firma il definitivo tris. Scontro salvezza invece tra quello che era il fanalino di coda Briatico e il Nuova Valle penultimo in classifica. Tre punti speranza per i briaticesi che tornano a vincere grazie alla rete di Rubino nel corso del primo tempo. Il Briatico lascia così l’ultimo posto.

Risultati

Ricadese-Francica 2-1

Amaroni-Spilinga 0-5

Briatico-Nuova Valle 1-0

Girifalco-Nuova Medimo 0-1

Nuova Ada-Academy Girifalco 1-2

San Costantino-Filandari 3-1

La classifica

Spilinga 39

Francica 34

Nuova Medimo 34

Academy Girifalco 33

Ricadese 32

San Costantino 31

Nuova Ada 31

Girifalco 23

Filandari 13

Briatico 10

Nuova Valle 9

Amaroni 9

Il prossimo turno