Terza Categoria, vittoria e dedica speciale per la capolista Tropea. L’asd Mileto asfalta (5-2) il Pernocari nello scontro play off

Continua la corsa nel campionato di Terza Categoria che ormai da tempo sembra un discorso privato fra Tropea e Zungrese. Un monopolio diviso tra due squadre che solo l’ultima giornata potrà spezzare. Ecco quanto successo nella sedicesima giornata giocata tra sabato e domenica.

Gli anticipi

Due gli anticipi del sabato che hanno aperto la giornata. In uno di questi scendeva in campo la capolista Tropea che ospitava il Serra San Bruno. Quarta vittoria consecutiva per i padroni di casa che si impongono, senza alcun tipo di patema, per 4-0. Da segnalare il pomeriggio magico di Russo, autore di una tripletta dal momento che prima regala il doppio vantaggio nella prima frazione e poi chiude con il poker. Il momentaneo 3-0 è a cura di Mandaglio. Una vittoria che mantiene saldamente in vetta la formazione in riva alla costa degli déi ma, soprattutto, un successo significativo dal momento che tutto il gruppo squadra ha voluto dedicare questa vittoria al mister Giuseppe La Rosa, colpito nei giorni scorsi da un grave lutto familiare.

L’altro match era tra i più importanti della giornata dal momento che metteva di fronte Mileto e Pernocari, rispettivamente quarta e terza della classe. Uno scontro diretto per salvare quantomeno i play off e che ha sorriso ai padroni di casa. Una sfida senza esclusione di colpi tra due formazioni che volevano vincere. Spettacolo in quel di Mileto con il Pernocari che aveva inizialmente trovato il doppio vantaggio grazie alla rete, nei primi minuti di Combatti, e poi quella agli sgoccioli della prima frazione di Mandaradoni. Nella ripresa però è tutta un’altra storia e sale in cattedra il Mileto in maniera prorompente. Nel giro del primo quarto d’ora pareggiano i conti grazie a Surace e Henao ma non finisce qui. Una doppietta di Schimmenti ribalta clamorosamente tutto e Portocarreno, a un minuto dalla fine, cala la manita. Biancorossi a un solo punto dal Pernocari e dal terzo posto.

Le gare della domenica

Nel pomeriggio di domenica toccava alla Zungrese rispondere alla capolista Tropea e così è stato. Il club bianco/azzurro infila la sua ottava vittoria consecutiva che amplifica ulteriormente la forza di questa squadra che torna da Cessaniti con tre punti. Finisce 0-1 il match con gol decisivo a firma del solito Cristofalo a inizio ripresa.

Vince in scioltezza il Paravati, rispettando il pronostico contro il fanalino di coda Real Sorianello ancora fermo a zero punti. I padroni di casa non mettono mai in discussione il risultato e chiudendo ogni contesa già nella prima frazione, portandosi sul 3-0 grazie al gol di Romero e alla doppietta di Mesiano. Nella ripresa la musica non cambia, con i padroni di casa che infieriscono con i gol di Galati, ancora con Romero, Galati e David per il tennistico finale di 7-0.

Di scena a Maierato invece il Pannaconi che torna a vincere dopo due pareggi battendo a domicilio gli avversari. Primo tempo chiuso in parità con Sileo che risponde a Tomaino. I primissimi minuti della ripresa sono alquanto vivaci dal momento che prima vedono il nuovo vantaggio ospite ancora con Tomaino dopo sessanta secondi ma l’illusione dura poco poiché Rizzo riporta a galla i suoi. Da questo momento in poi il Pannaconi prende il sopravvento e sigla addirittura la sestina con Ruffa, Ranieri, Stanganello e Varone. Seconda vittoria consecutiva infine per il Comprensorio Vibonese che sembra stia rialzando la testa dopo un periodo nero. I rossoblù battono a domicilio la Serrese per 1-4. Doppio vantaggio già nel primo tempo con Gregorio Simonetti che timbra dopo solo sei minuti e De Caria che raddoppia al quarto d’ora. All’alba della mezz’ora è il solito Ciardulli a siglare il tris mentre Simonetti Gi., a cinque dal termine, piazza il poker.

I risultati

Tropea-Serra San Bruno 4-0

Mileto-Pernocari 5-2

Maierato-Pannaconi 3-6

Paravati-Real Sorianello 7-0

Cessaniti-Zungrese 0-1

Serrese-Comprensorio Vibonese 1-4

La classifica

Tropea 41

Zungrese 40

Pernocari 29

Asd Mileto 28

Pannaconi 25

Paravati 25

Comprensorio Vibonese 23

Serra San Bruno 21

Cessaniti 15

Maierato 15

Serrese 7

Real Sorianello 0

Il prossimo turno