Eccellenza, seconda sconfitta consecutiva per il Soriano. Mister Figliomeni: «Siamo stati in partita, ma sul loro gol potevamo fare meglio»

Seconda sconfitta consecutiva per il Soriano che, nella venticinquesima giornata del campionato di Eccellenza, tornano da Rossano battuti per 1-0 in quello che era un vero e proprio scontro diretto per i play off. In una sfida tutta intrisa di rossoblù, infatti, la compagine vibonese cerca più volte la ripartenza nella prima frazione di gara e tenendo bene alle folate locali. Nella ripresa, forse anche a causa di una piccola incertezza difensiva, arriva il gol decisivo di Giacomo Bongiorno che si coordina su un bel cross del compagno e infila Lisi. Una sconfitta che al momento lascia fuori il Soriano dalla lotta play off ma di certo non la compromette poiché il quarto e il quinto posto sono a soli tre punti.

Le parole di mister Figliomeni

Ecco le sensazioni di mister Tonino Figliomeni, ai microfoni ufficiali del club, dopo la gara in terra bizantina: «Per noi non è cambiato nulla e continueremo a fare il nostro percorso come abbiamo fatto finora, ovvero guardando partita dopo partita. Innanzitutto abbiamo raggiunto il primo obiettivo dopo otto gare che era quello della salvezza e adesso cerchiamo di fare del nostro meglio». E ancora: «Abbiamo dato tanto sia sotto l’aspetto fisico che mentale, ma in questo momento ci stanno condannando i risultati, basti pensare che settimana scorsa ci siamo fatti rimontare il doppio vantaggio mentre quest’oggi siamo sempre stati in partita. Un equilibrio spezzato da un episodio dal momento che abbiamo perso palla e abbiamo lasciato solo il loro attaccante che è stato bravo ad avvitarsi e fare gol. Una circostanza nella quale potevamo fare meglio». Per i rossoblù all’orizzonte un altro scontro diretto dal momento che settimana prossima verrà a fare visita la Paolana.