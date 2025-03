Coppa Italia di Serie B2, la Tonno Callipo in semifinale contro l’agguerrita Altamura

Coach Boschini in vista della gara in programma a Fasano: «Avversario forte. Per noi sarà un bel banco di prova»

Cresce l’attesa per la prima semifinale di Coppa Italia, in programma il prossimo aprile a Fasano. Il match vedrà la sfida di PanBiscò Leonessa Altamura contro Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia.

Si è svolto in mattinata infatti, presso la Fipav a Roma il sorteggio per la Final Four di Coppa Italia di Serie B2, che si disputerà a Fasano venerdì 18 e sabato 19 aprile prossimi. La cittadina pugliese sarà il quartier generale delle fasi finali del torneo tricolore riguardanti, oltre alla Serie B2 femminile, anche B1 femminile e B maschile. Un grande concentramento dunque di dodici squadre, che avrà luogo in due impianti: il Palasport di Fasano e la Palestra Itc Gaetano Salvemini.

Dal sorteggio dell’urna dunque, la Tonno Callipo è stata la seconda estratta ed affronterà la PanBiscò Leonessa Altamura. Questa prima semifinale si svolgerà venerdì 18 aprile alle ore 10. A seguire (ore 11:30) il secondo accoppiamento metterà di fronte Peschiera Ponti Verona contro Pallavolo Florens Vigevano. Le vincenti si affronteranno il giorno successivo per la finale.

La Tonno Callipo è arrivata a questa Final Four dopo essersi piazzata prima a fine girone di andata ed aver superato nei quarti, lo scorso fine gennaio, le toscane di Scandicci. Le giallorosse si sono imposte sia in trasferta nella gara di andata per 3-1 e sia al ritorno dominando per 3-0.

Riguardo l’avversario della semifinale si preannuncia un team ostico e competitivo: Altamura infatti, guida il proprio campionato (girone I, a 14 squadre) con 54 punti, di cui ben nove di vantaggio sulla seconda, che è Cerignola. Finora 18 vittorie per le baresi ed una sconfitta, quella subìta lo scorso 12 gennaio in casa al tie break contro la Faam Matese Caserta, terza in classifica con un’altra squadra, a dieci punti di distacco da Altamura. Nei quarti di Coppa le pugliesi avevano battuto la Magione Perugia al golden set. Un roster quello pugliese dunque, di altissimo valore, con giocatrici quali l’opposto Kostadinova (43 anni), la regista Ndriollari, le laterali Monitillo e Chiesa e le centrali Nuzzi e Soriani.

Concorda anche coach Boschini che così giudica Altamura: «Sicuramente una squadra forte, che abbiamo già iniziato a studiare in sala video – spiega il tecnico giallorosso -, con una centrale di grande qualità qual è Valentina Soriani, che conosco avendola incontrata quando ero ad Alba. L’anno scorso ha già fatto la Coppa Italia con Alessandria. Lei una centrale importante, di esperienza e con tanti colpi nelle mani. Ma anche il resto della squadra, ad iniziare dall’opposto, è di ottimo livello poiché, è chiaro, che il livello in Coppa Italia si alza incontrandosi le 4 squadre più forti d’Italia. Sarà un bel banco di prova per noi, per vedere le nostre reali potenzialità nel confrontarsi coi migliori. Che poi, tra l’altro, è la filosofia dello sport ovvero riuscire sempre ad alzare l’asticella facendo qualcosa di più e di meglio. Le sfide sono il pane quotidiano, quindi siamo orgogliosi ed onorati di partecipare a questa competizione per cui siamo affamati e non vediamo l’ora di poter iniziare questa avventura».

Sulla stessa lunghezza d’onda il ds Peppe Defina: «Altamura è una squadra esperta un po’ come siamo noi: dispongono di attaccanti forti e, nel complesso, è una formazione che sbaglia molto poco. In più giocando praticamente in casa, potranno contare sul loro caloroso pubblico, sfruttando anche la forza e tutta l’esperienza della Kostadinova che, a 43 anni, gioca tanto ed anche bene».