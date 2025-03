Vibonese, il giovane Barrere selezionato per il Torneo di Viareggio. Il ds Meli: «Vetrina di livello. Ha meritato quest’opportunità»

Ci sarà anche un po’ di Vibonese al torneo di Viareggio iniziato proprio questo pomeriggio. Il club rossoblù ha annunciato che è stato convocato anche il proprio tesserato Genaro Lopez Barrere, partito con la Rappresentativa Serie D. Una bella soddisfazione per la squadra di mister Facciolo. Il giovane talento, attaccante classe 2007, ha già mostrato il proprio valore in prima squadra, palesando sprazzi di buon calcio.

Barrere alla Viareggio Cup

Dunque il diciottenne parteciperà alla 74esima edizione della più prestigiosa competizione riservata solo alle squadre giovanili. Il promettente Barrere indosserà la maglia della Vis Pesaro. Un importante riconoscimento che rappresenta non solo un traguardo significativo per il giovane calciatore, ma anche un motivo di orgoglio per tutta la società della Vibonese. Barrere Lopez, ormai in pianta stabile in prima squadra rossoblù, si unirà alla Primavera della Vis Pesaro nelle prossime ore per partecipare agli allenamenti in vista dell’esordio nel torneo, previsto per domani contro la formazione nigeriana dell’Ojodu City. Il calendario degli impegni della Vis Pesaro nella fase a gironi del torneo prevede anche le sfide contro il Torino (20 marzo) e la formazione greca dell’Asteras Aktor (22 marzo), con la possibilità di proseguire fino alle fasi finali che si concluderanno il 31 marzo.

L’orgoglio del ds Meli

Soddisfazione nelle parole del direttore sportivo Ettore Meli: «Siamo estremamente orgogliosi di Barrere e di questa opportunità che gli è stata concessa. Il Torneo di Viareggio rappresenta una vetrina internazionale di altissimo livello, dove i migliori talenti giovanili possono mettersi in mostra. Questo è il frutto del lavoro sinergico tra settore giovanile e prima squadra e dello stesso Barrere, chiaramente, che con dedizione e sacrificio ha meritato questa opportunità. Tutta la società della Vibonese augura a Genaro di vivere questa esperienza con entusiasmo, determinazione e spirito sportivo, rappresentando al meglio i valori della nostra società».