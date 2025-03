Vibonese, si torna in campo dopo la pausa. I rossoblù ospiteranno l’Acireale con l’obiettivo di difendere i play off

Torna in campo la Serie D (girone I) dopo la sosta di settimana scorsa per dare spazio agli impegni della Rappresentativa alla Viareggio Cup. All’orizzonte dunque c’è il ventottesimo turno del campionato, stravolto dopo la pausa dopo il ritiro dell’Akragas che ha praticamente sconvolto la classifica attuale. Il primo turno dopo la rinuncia dei siciliani, dunque, vede la Vibonese ospitare l’Acireale.

Play off sotto tiro

Allo stadio Luigi Razza di Vibo Valentia, dunque, la squadra di Facciolo ospiterà l’Acireale con un solo obiettivo in testa: vincere. I rossoblù, infatti, dopo le tre sconfitte consecutive con la conseguenza del quinto posto, hanno ritrovato la vittoria prima della pausa sul campo del Ragusa, ma l’imperativo adesso è quello della continuità per cercare di salvare innanzitutto i play off e poi cercare di scalare ulteriori posizioni. Una motivazione in più, inoltre, dal momento che contemporaneamente ci sarà lo scontro di vertice tra Sambiase e Reggina.

L’avversario comunque di certo non è di quelli agevoli, soprattutto in questo momento di stagione dal momento che l’Acireale arriva alla sfida con alle spalle cinque risultati utili consecutivi, all’interno dei quali c’è anche la vittoria contro la capolista Siracusa. La posta in palio è alta, soprattutto dopo lo stravolgimento di classifica dal momento che la Vibonese è attualmente a undici punti di distanza dalla Reggina seconda e, per salvare quantomeno i play off, la distanza di punti deve essere minore. Quanto al club siciliano, invece, ritorna l’impellenza dei punti salvezza, dopo i quattro punti detratti e che erano stati guadagnati contro l’Akragas, con la formazione granata solamente a due punti sopra la soglia play out. Quasi tutti disponibili per la Vibonese, tranne il giovane Barrere selezionato per la Viareggio Cup (indosserà la maglia della Vis Pesaro) e Berardi convocato dalla nazionale di San Marino per le partite di qualificazione ai mondiali contro Cipro e Romania.

I precedenti recenti

Di certo non un avversario facile per la Vibonese, dal momento che contro l’Acireale i rossoblù hanno racimolato una sola vittoria nelle ultime tre stagioni e cinque incontri. L’ultimo successo del club di Caffo, infatti, risale allo scorso 2 aprile 2023 quando si impose per 2-0. A parte questo successo, negli ultimi tre anni sono arrivati due pareggi e due sconfitte: 20 novembre 2022 Acireale-Vibonese 0-0, 19 novembre 2023 Vibonese-Acireale 1-1, 28 marzo 2024 Acireale-Vibonese 1-0, 20 novembre 2024 Acireale-Vibonese 3-2.