Eccellenza, il Soriano di Figliomeni ospita la Paolana in una sfida che potrà indirizzare il destino play off di entrambe

Siamo praticamente arrivati agli sgoccioli del campionato di Eccellenza, con cinque turni al termine della stagione e ancora quindici punti per squadra da assegnare. Un rush finale che tiene tutto aperto soprattutto in zona play off. L’imminente ventiseiesima giornata, che si giocherà interamente di domenica e senza nessun anticipo, sarà alquanto indicativa proprio per la già menzionata griglia play off dal momento che vede alcuni incontri di importante rilevanza e che coinvolgono anche la squadra vibonese del Soriano, chiamata al secondo scontro diretto consecutivo dopo quello contro la Rossanese.

Obiettivo play off

La compagine rossoblù, infatti, è in piena lotta per raggiungere i play off che sono attualmente a tre lunghezze di distanza e il pomeriggio di domenica sarà molto importante (se non decisivo) dal momento che verrà a fare visita la Paolana attualmente quarta in classifica, proprio a tre lunghezze sul Soriano, e con i tirrenici che hanno come obiettivo il secondo posto. Un match di vitale importanza per entrambe, dal momento che una sconfitta per la squadra di mister Figliomeni significherebbe far sfumare quasi definitivamente l’obiettivo dei primi cinque posti, mentre uno scivolone per gli uomini di mister Andreoli non farebbe svanire solo il secondo posto, ma metterebbe a rischio anche la griglia play off. Tanto da perdere per entrambe dunque, dal momento che vogliono rimanere saldamente attaccate al treno delle prime cinque e, soprattutto, riscattare le rispettive sconfitte registrate settimana scorsa.

I numeri delle due squadre

Si affrontano due squadre solide e ben strutturate, come testimoniano anche i numeri stagionali a partire dal girone di ritorno che, nella classifica parziale, vede entrambe appaiate al secondo posto a quota 19 punti ma con la Paolana che vanta anche il miglior attacco in questa seconda metà di stagione. Il club tirrenico, inoltre, non è da sottovalutare poiché non perde mai di pericolosità. Basti pensare che, insieme alla Reggioravagnese, è la squadra con più gol fatti in zona Cesarini, ovvero negli ultimi dieci minuti mentre il Soriano, per un curioso caso statistico, è invece quella che subisce meno reti in questa precisa fase di partita.

Quanto ai precedenti in terra sorianese, il bilancio è nettamente a favore dei padroni di casa dal momento che negli ultimi sette incontri (dalla stagione 2017/18 a quella scorsa) i rossoblù hanno racimolato ben cinque vittorie e una sola sconfitta. Non si disputò causa Covid, invece, quello della stagione 2020/21.