Volley, le atlete del Panificio Pesce Todosport e la loro Coppa Calabria accolte a palazzo Razza

Il tour della Coppa Calabria conquistata dal Panificio Pesce qualche settimana fa termina alla Casa comunale di Vibo Valentia. Stamani una delegazione delle atlete vibonesi è stata accolta nella sala della giunta dal primo cittadino Enzo Romeo e dall’assessore allo sport Stefano Soriano.

Ospite d’onore il primo e storico trofeo del Panificio Pesce Todosport. «Siamo qui – ha affermato coach Vito Iurlaro– per presentare al sindaco e all’assessore il nostro primo trofeo, conquistato qualche settimana fa. Per noi è un motivo di orgoglio perché premia i sacrifici che abbiamo fatto in tutti questi annoi di attività. Premia gli sforzi fatti dalle nostre ragazze, che con grande impegno onorano, non solo i nostri colori sociali ma quelli della città di Vibo Valentia. Siamo impegnati ora nei play off per la promozione in B2 per cui vogliamo proseguire su questa strada». Dopo Iurlaro anche Claudio Torchia ha voluto dire la sua: «Per noi – dice Torchia – questa coppa è un punto di partenza e non di arrivo. Tutto quello che noi facciamo è fatto con impegno dedizione e sacrifici. Alla amministrazione chiediamo anche una collaborazione affinchè possa essere migliorata ancora di più la nostra struttura per renderla ancora più accogliente. Vi aspettiamo ala Pala Borsellino per godere dello spettacolo che la pallavolo sa offrire».

Parole di soddisfazione sono state quindi espresse dal primo cittadino: «Come sindaco di questa città sono veramente felice per questo traguardo che il Panificio Pesce ha conquistato. Vengono premiati tutti i sacrifici fatti dallo staff e dalle ragazze. Vibo Valentia vince nello sport e lo fa grazie ad una splendida realtà come la vostra. Prometto ha chiosato Romeo – di essere più presente anche come amministrazione e spero di potervi aiutare. Una raccomandazione. A maggio si terranno le finali della Supercoppa del Sud: tenete in alto il nome della nostra città».