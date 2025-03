Play off Serie C, per il Panificio Pesce trasferta insidiosa a casa della Pallavolo Rossano

Ritorna a giocare in trasferta il Panificio Pesce che sabato pomeriggio affronterà lontano dalle mura amiche la Pallavolo Rossano. Le consentine attualmente occupano il sesto posto in classifica, in questo nuovo girone, con un bottino di diciassette punti. Pur lontane dalle primissime posizioni della classifica, la formazione ha tutte le intenzioni di lottare sino alla fine per cercare di risalire la china. E l’incontro con Panificio Pesce potrebbe essere l’occasione giusta per dimostrare il loro valore.

Pallavolo Rossano è alle prese con qualche infortunio di troppo ma ciò non deve trarre in inganno le ragazze di Vito Iurlaro che si troveranno di fronte delle avversarie preparate. Le atlete vibonesi hanno trascorso una settimana tranquilla lavorando e curando soprattutto gli aspetti che nell’ultima gara contro la Gm volley non avevano convinto. Per cui il Panificio Pesce si recherà a Rossano con la consapevolezza di voler vincere e conquistare altri tre punti importantissimi che consentirebbero alla squadra di rimanere in scia della capolista Paola, avanti di due punti in graduatoria e che affronterà in casa la Stella Azzurra Catanzaro.