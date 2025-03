Karate, la vibonese Viola Zangara eletta presidente regionale della Federazione Italiana arti marziali

Si sono svolte al 501 hotel di Vibo Valentia, le elezioni dei presidenti per il quadriennio olimpico 2025/2028 della Federazione Italiana Judo lotta Karate e Arti marziali della Calabria. Per il settore Karate è stata eletta la vibonese Viola Zangara, 40 anni, di Vibo Valentia, laureata in Scienze Motorie e Sportive e specializzata in Management dello Sport e delle Attività Motorie. Una lunga carriera sportiva per Viola Zangara che inizia a praticare Karate nel 1994 ottenendo più medaglie in campo regionale, nazionale e internazionale. Nel 2014 ottiene la qualifica di allenatore, 4° Dan, presso la Scuola Nazionale FIJLKAM del Centro Olimpico Federale di Lido di Ostia (ROMA) e il 12/05/2015 fonda l’A.S.D. Polisportiva Virtus Vibo Valentia.

Sempre nel 2014, inizia a collaborare con il Centro Tecnico Regionale Calabria. Nel 2016 la nomina di delegato provinciale per la Fijlkam, due anni dopo, nel 2018, consegue la qualifica di Istruttore. Nel 2020 ottiene il grado di cintura nera 5° dan. Nel 2024, grazie al Bronzo ai Campionati Europei Master, viene insignita della qualifica di atleta azzurro Fijlkam. La formazione da Dirigente, iniziata nel 2014, è sotto la sapiente ed esperta guida del Presidente e Maestro Benemerito 7° Dan, Gerardo Gemelli (storia del Karate e Membro d’onore del Comitato Regionale Calabria). Menzione speciale per il successo di Viola, è per il Commissario Tecnico Regionale, Maestro 6° Dan, Luciano Dichiera, da sempre anima e cuore del Comitato Regionale. Con l’elezione a Presidente del Karate in Calabria, Viola Zangara è la donna più giovane ad avere ricoprire la carica di presidente Fijlkam. Oltre a Viola Zangara, sono stati eletti presidente del Comitato Enzo Migliarese (confermato); per il settore lotta Domenico Spanò (confermato) e per il settore Judo Giuseppe Gallelli (neo eletto).