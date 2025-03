Volley, Tonno Callipo inarrestabile: La Saracena Messina travolta 3-0

Non conosce ostacoli la marcia in vetta della Tonno Callipo, che archivia anche la pratica-La Saracena con un secco 3-0. Solo nel secondo set le siciliane si sono avvicinate nel punteggio, ma mai mettendo in discussione il risultato poiché la squadra di coach Boschini ha saputo gestire i vari momenti del set, anche quelli più combattuti. Il tecnico giallorosso all’inizio dà spazio alle novità Surace in regia e Quarto come libero, per il resto squadra delle ultime gare, compresa l’opposto Otta per Bellanca, che si è rivista in panchina.

I risultati intermedi dei tre parziali raccontano di una Tonno Callipo sempre avanti nel punteggio. Nel primo 8-7, 16-12, 21-14, con le giallorosse che chiudono 25-15. Nel secondo 8-5, 16-12, 21-19, con Messina più combattivo che si avvicina anche a -1 (20-19), ma Denise e compagne ricacciano indietro le velleità ospiti chiudendo 25-21. Poca storia nel terzo set, che Vibo conduce con vantaggi vistosi (8-5, 16-9, 21-12). Gloria sul finire anche per la giovane Rustani: al match-point entra in battuta per Macedo e serve in bagher il pallone vincente a capitan Vinci, brava in diagonale a chiudere la contesa. In precedenza spazio anche a Milazzo e Martina Vinci, anche loro utili alla causa vittoriosa.

Le parole di coach Boschini

Soddisfatto coach Boschini che analizza il match: «Partita a senso unico come da pronostico, abbiamo fatto ruotare tutta la squadra, giocando una gara a tratti un po’ strana. Nel senso che abbiamo fatto fatica ad entrare nel ritmo proprio della partita, tra l’altro molto spezzettata sia da tanti errori da ambo le parti e sia dai problemi del referto elettronico, che ha interrotto 2-3 volte la gara. Quindi – evidenzia Boschini – è stato proprio difficile trovare il ritmo in questa gara. E poi quando esci fuori ritmo è chiaro che commetti un po’ più di errori, generando tante problematiche. Tuttavia l’obiettivo era quello di fare tre punti, ed anche questa settimana siamo riusciti nel nostro intento, impiegando tutta la rosa per cui siamo soddisfatti».

Qualche pausa nel secondo set, come sottolinea lo stesso Boschini: «In generale – spiega il tecnico giallorosso – siamo stati sempre abbastanza in controllo nei tre set. Nel secondo sicuramente qualche errore di troppo nella parte centrale, che ha fatto riavvicinare Messina prendendo fiducia, però poi nella parte finale abbiamo avuto un turno positivo di servizio con Denise che ha spezzato il set. È chiaro – conclude Boschini – che aspettiamo di tornare in palestra martedì per ritrovare i nostri ritmi di allenamento, e affrontare poi San Lucido nella prossima gara in trasferta. Come sempre ringrazio i nostri tifosi sempre calorosi nel sostenerci, e siamo contenti di proseguire il nostro cammino con queste vittorie sotto gli occhi del nostro appassionato presidente Callipo».