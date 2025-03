Serie D, la Vibonese rallenta nel match interno contro l’Acireale: al Luigi Razza finisce 1-1

Succede tutto nei minuti iniziali: siciliani in vantaggio dopo due minuti grazie a Iuliano, pareggio locale con Terranova sessanta secondi dopo. Per i rossoblù soltanto una vittoria nelle ultime 5 gare di campionato

Una sola vittoria nelle ultime quattro gare per la Vibonese che, in occasione della ventottesima giornata del campionato di Serie D (girone I) impatta in casa contro l’Acireale. I rossoblù dunque rallentano ancora dopo la vittoria pre sosta di due settimane fa sul campo del Ragusa e continua a rincorrere, annaspando, i play off.

Primo tempo

La Vibonese, che aveva ritrovato la vittoria appena prima della sosta, deve fare a meno di Barrere e Berardi: il primo impegnato nella Viareggio Cup con la maglia della Vis Pesare mentre il secondo, invece, con la nazionale di San Marino per le gare di qualificazioni ai mondiali contro Cipro e Romania. Per il resto ossatura di base anche se con qualche piccola novità. Tra i pali sempre Bifulco protetto dalla linea difensiva composta da Germinio (ex di turno), Capone, Nunziante e Castillo adattato a terzino. A centrocampo c’è sempre capitan Favo ma senza Giunta (inizialmente in panchina) e coadiuvato stavolta nella manovra da Atteo e Cardinale. Tridente con Napolitano, terranova e Alagna. I siciliani rispondono con un centrocampo folto e col tandem in avanti composto da Paglia e Sueva e con Chatznikolau (vecchia conoscenza del massimo campionato calabrese) pronto alle galoppate a tutto campo sulla sua fascia di competenza.

Neanche il tempo di mettersi comodi che il match regala subito emozioni e sussulti, basti pensare che dopo soli 150 secondi arrivano due gol. Vantaggio-lampo per i siciliani, complice anche una leggerezza difensiva rossoblù: Sueva dalla sinistra mette un cross in mezzo dove c’è Iuliano che fredda Bifulco. Palla al centro e ripartenza dunque, con la reazione della squadra di casa che è fulminea e matura dopo soli sessanta secondi: punizione dalla destra da parte di Atteo nel cuore dell’area avversaria e, su una timida ribattuta, si fionda Terranova che di prima intenzione libera un potente tiro sul quale non può fare nulla Zizzania. Grossa occasione per la Vibonese al 22’ pt con Alagna che, a porta sguarnita, calcia a botta sicura ma un provvidenziale Marchetti si impone con la nuca. Passano dieci minuti e rossoblù ancora pericolosi con Cardinale che, incuneatosi in area dalla fascia destra, calcia forte sul primo palo. Il momentaneo impeto degli uomini di Facciolo però non si spegne e continua negli attimi subito successivi con Alagna e Castillo che ci provano in sequenza ma trovano il muro granata. Finisce in equilibrio dunque la prima frazione.

Secondo tempo

Nella ripresa entrano gli stessi ventidue di inizio gara, ma con ritmi leggermente più bassi rispetto a quelli visti nella prima frazione. La Vibonese ricama prevalentemente sulle corsie laterali, dove c’è da una parte Nunziante e dall’altra quando Napolitano e quando Castillo, manca però l’affondo decisivo. L’Acireale è imbrigliato e allora mister Chianese, all’altezza del quarto d’ora, cerca di cambiare qualcosa con una girandola di cambi ma i granata faticano ad arrivare negli ultimi venti metri. Secondo tempo spezzettato dai cambi e da falli di gioco che non consentono un ritmo alto e un gioco continuo. Alla fine il club acese allunga la sua striscia di risultati utili consecutivi e torna casa con un buon punto. Una sola vittoria nelle ultime quattro per la Vibonese, e con un play off ancora tutto da scrivere e da conquistare.

Il tabellino

VIBONESE: Bifulco; Cardinale (46’ st Milazzo), Germinio, Capone, Nunziante; Favo, Atteo (27’ st Giunta), Castillo; Napolitano (33’ st Palumbo), Terranova (38’ st Simonelli), Alagna. A disp.: Bolzon, Tarantino, Checa, Aronica, Cosmano. All. Facciolo

ACIREALE: Zizzania; Piccolo, Petta, Marchetti, Santovito, Chatznikolau (13’ st Milo); Iuliano, Manoni (41’ st Capogna), Dampha (6’ st Rodio); Paglia (13’ st De Martino), Sueva. (18’ st Vasil) A disp.: Grotta, Di Mauro, Ferrara, D’Angelo. All. Chianese

ARBITRO: Maicol Guiotto di Schio (assistenti Antonio Masciello di Ravenna e Davide Cavallaro di Rovigo)

MARCATORI: 2’ pt Iuliano (A), 3’ pt Terranova (V)

NOTE: Ammoniti: Paglia (A), Santovito (A), Marchetti (A). Circa 300 spettatori tra locali e ospiti. Corner: 4-3. Rec. 4’ pt-5’ st